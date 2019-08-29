【人行新招】人行：公積金個人住房貸款利率政策暫不調整

《經濟通通訊社２９日專訊》中央國家機關住房資金管理中心表示，為在改革完善貸款市場

報價利率（ＬＰＲ）形成機制過程中，確保區域差別化住房信貸政策有效實施，保持個人住房貸

款利率水平基本穩定，維護借貸雙方合法權益，自今年１０月８日起，新發放商業性個人住房貸

款利率以最近一個月相應期限的貸款市場報價利率為定價基準加點形成。加點數值應符合全國和

當地住房信貸政策要求，體現貸款風險狀況，合同期限內固定不變。

通知要求，商業用房購房貸款利率不得低於相應期限貸款市場報價利率加６０個基點。公積

金個人住房貸款利率政策暫不調整。首套商業性個人住房貸款利率不得低於相應期限貸款市場報

價利率，二套商業性個人住房貸款利率不得低於相應期限貸款市場報價利率加６０個基點。

人行表示，借款人申請商業性個人住房貸款時，可與銀行業金融機構協商約定利率重定價周

期。重定價周期最短為１年。利率重定價日，定價基準調整為最近一個月相應期限的貸款市場報

價利率。利率重定價周期及調整方式應在貸款合同中明確。

人民銀行省一級分支機構應按照「因城施策」原則，指導各省級市場利率定價自律機制，在

國家統一的信貸政策基礎上，根據當地房地產市場形勢變化，確定轄區內首套和二套商業性個人

住房貸款利率加點下限。

銀行業金融機構應根據各省級市場利率定價自律機制確定的加點下限，結合本機構經營情況

、客戶風險狀況和信貸條件等因素，明確商業性個人住房貸款利率定價規則，合理確定每筆貸款

的具體加點數值。（ｗｌ）

