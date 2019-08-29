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即市新聞

29/08/2019 17:53

【貿易開戰】稅委會：對美加徵關稅商品部分重合，稅率為各輪之和

　　《經濟通通訊社２９日專訊》國務院關稅稅則委員會（簡稱：稅委會）就對原產於美國的部
分進口商品加徵關稅答記者問表示，對美加徵關稅商品清單中，有部分商品重合。對這些商品，
加徵關稅稅率為各輪加徵關稅稅率之和。其中，對恢復加徵第一、二輪反制措施關稅的部分汽車
及零部件，進一步加徵第三輪反制措施關稅。
　　針對上周五（２３日）公布的兩項新加徵關稅措施中的商品，上述負責人表示，７５０億美
元商品清單中，有部分和第一、二輪反制措施關稅商品範圍重合，已經納入前兩批可申請排除範
圍。這些商品如果屬於經審核確定的排除商品，按排除辦法，不加徵我為反制美３０１措施所加
徵的各輪關稅。７５０億美元商品清單中，未納入前兩批可申請排除範圍的商品，將納入第三批
可申請排除的範圍，接受申請辦法將另行公布。
　　經國務院批准，８月２３日國務院關稅稅則委員會發布公告，對原產於美國的５０７８個稅
目、約７５０億美元商品，加徵１０％、５％不等關稅，分兩批自２０１９年９月１日１２時
０１分、１２月１５日１２時０１分起實施。稅委會同時發布公告，自２０１９年１２月１５日
１２時０１分起，對原產於美國的汽車及零部件恢復加徵２５％、５％關稅。（ｗｌ）

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