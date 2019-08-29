【ＦＯＣＵＳ】遜遜「硬脫歐」拖女王落水，英議會下周起勢掀惡鬥

【ＦＯＣＵＳ】距離１０月３１日「硬脫歐」死線僅餘不足７０天，行事乖張的新英揆遜遜

（Ｂｏｒｉｓ Ｊｏｈｎｓｏｎ）再贏得關鍵一役－－獲女王批准令英國議會於９月１２日至１

０月１３日期間「休閉」（ｐｒｏｒｏｇａｔｉｏｎ），相當於變相讓議會停擺而無法通過法案

以阻止無協議脫歐。

遜遜拖女王「下水」看似高明，但就觸發英鎊大跌逾１％，以及要求「捍衛民主」的大規模

示威；稍後更可能引來不信任動議燒身、甚至提前大選。包括７０名議員的反「硬脫歐」團體已

提出動議，要求法庭作出臨時緊急裁決阻止議會停擺。



＊獲准議會「休閉」，陣營愈趨分化＊



一直就１０月３１日「硬脫歐」與歐盟互嚇的遜遜，周三（２８日）獲得關鍵籌碼，他要求

女王下令議會於９月中旬至１０月中旬期間「休閉」的要求，獲女王通過樞密院發表聲明批准。

根據該計劃，所有立法事務將自不遲於９月１２日暫停，直至１０月１４日女王演講啟動議

會新一年會期。按遜遜的如意算盤，即使議會於１０月１４日復會，也未必可於１０月３１日死

線前通過法案阻止「硬脫歐」。

此舉無疑令「硬脫歐」風險大增，英鎊兌美元聞聲跌逾１％穿１﹒２２，錄一個月來最大跌

幅；反對黨工黨黨魁科爾賓則指摘此是「一種違反憲法的暴行」「粉碎並攫取我們的民主」。網

絡上要求政府不得暫停議會的請願書聯署數迅速超過１１０萬，另有數百民眾手持「Ｓｔｏｐ

Ｂｏｒｉｓ」「Ｄｅｆｅｎｄ ｄｅｍｏｃｒａｃｙ」紙牌走上街頭抗議。

行事乖張的遜遜令英國愈趨分化之際，他的好巴打侵侵卻發推力撐，指「約翰遜正是英國一

直在尋找的人選，且將被證明是偉大的。」



＊反制有三招，不確定性恐續累鎊匯＊



連９３歲的女王亦被捲入脫歐的政治漩渦，下一步將如何？目前，已有包括７０名議員在內

的跨黨派團體向愛丁堡高等民事法院提出動議，要求作出臨時緊急裁決中止首相議會停擺的要求

，已排期下周五（９月６日）聆訊。

除了法院頒令，能夠阻止議會停擺的選擇還包括，要求議長根據第２４條常規

（Ｓ０２４）申請緊急辯論，以及向遜遜發動「不信任投票」。就前者而言，Ｓ０２４程序有助

議員控制下議院議程，並可能利用此時間來訂立防止「硬脫歐」的法案。就後者而言，倘若通過

的話將有望由科爾賓出任看守首相，而他早前已明言，一旦出任首相就將推遲脫歐及盡快召開大

選。

不過，於議會通過「不信任投票」的勝算並不高，因在議會佔輕微多數優勢的保守黨即使對

遜遜不滿，也不樂見科爾賓上台。侵侵即在推文指，推動不信任投票的舉措對科爾賓十分艱難。

而隨著議會將於下周二（９月３日）暑假後復會，料將在最遲９月１２日停擺前與唐寧街１

０號產生激烈惡鬥。在此短短一周左右期間，議會會否通過阻止「硬脫歐」的法案、工黨會否真

的提出「不信任動議」都充滿不確定性。至於遜遜，其勢要打起十二分精神，外要與歐盟繼續討

價還價，內要嚴防議會反檯和黨內倒戈。

可以預想，脫歐亂局將持續拖累英鎊，市場最悲觀的預期是，英鎊兌美元未來或下跌至

１﹒０８的３４年低點，甚至接近１﹒０５的近乎平價。

