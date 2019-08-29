《法證攻防－黃集恩》期指結算前恒指先升後回，受制１０天線

《法證攻防》美元利率倒掛釋衰退信號，疊加中美貿易關係反覆，大市情緒維持謹慎。恆指

暫時在２５５００點上方喘穩，周三高開約１００點，惟此後承接力不足未能進一步上攻。午後

更小幅倒跌，周三（２８日）收市報２５６１５點，下跌４９點，成交金額回落至不足７５０億

元。技術上見利淡訊號，恆指日線圖出現死亡交叉（２５０天線下穿５０天線）。國務院發布

２０條提振消費措施，汽車、內需、家電等板塊造好。焦點股石藥九連升後回吐，周三挫逾５％

。

投資者認為內地提振消費政策或造好濠賭股，銀娛（０００２７）周三收報４９﹒７５元，

漲２﹒１％，升幅居藍籌股前列。惟股價仍位於密集區，上望突破５０元關口機會。看好後市的

投資者不妨留意銀娛認購１９６５７，行使價５８元，２０２０年１月３日到期，實際槓桿

８﹒３倍，引伸波幅４２﹒３０％。

騰訊（００７００）旗下在美上市的騰訊音樂捲入反壟斷調查，股價周三跌２﹒２％失

３２０點支撐位，收報３１９元。技術上看股價逼近保力加通道下軌。資金流上周二好淡倉均錄

得淨流入，以好倉居多，表明投資者憧憬短線反彈機會。若短期看好，不妨留意騰訊認購

２３６７６，行使價３３４元，２０２０年１月３日到期，實際槓桿７﹒８倍，引伸波幅

２９﹒１８％。《法國巴黎銀行上市衍生產品部 黃集恩》

