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即市新聞

30/08/2019 16:29

《陸言堂－陳永陸》港股難出現突破，國美（４９３）受惠國策可吼

　　《陸言堂》港股又一次未能受惠於美股的升勢，因為在《緊急法》是否實行，以及周末會否
再有示威活動，再引發衝突的心理壓力影響下，恆指的確難以在現水平突破，就算中美可以在短
期內進行會面，再就貿易問題磋商，但相信對港股短期的刺激有限，香港似乎要解決自身問題才
有突破的機會。
　
　　當然，現在較為理想的是市場的資金十分充裕，所以在眾多不利因素影響下，恆指仍未跌穿
去年的低位，故此只要一切事情明朗化後，恆指將可顯著回升，希望第四季港股的走勢可以有所
改善。
　
＊國美轉虧為盈指日可待＊
　　
　　不過，個別股份仍然可以留意，尤其是國務院昨天（２９日）發表《關於加快發展流通促進
商業消費的意見》，料中長線均利好家電等零售市場的發展。其中國美（００４９３）剛公布中
期業績，在「家．生活」戰略的支持下，整體新業務的增長十分理想。其中縣域店（自營店＋新
零售店）交易總額（「ＧＭＶ」）按年大升３３９％；而２０１９年上半年，美店ＧＭＶ按年增
長１２３％，智能產品ＧＭＶ增長６２％，家庭整體解決方案「櫃電一體化」ＧＭＶ按年增長
１０８％，服務ＧＭＶ按年增長３２％，並支持集團銷售收入達３４３﹒３億元（人民幣．下同
），綜合毛利率升至１７﹒９％的高水準，經營費用率較去年同期有所下降至約１６﹒７％。綜
合以上因素，虧損亦因而收窄至只有３﹒８億元，較去年同期縮窄１６﹒８％。報告期內，集團
的存貨周轉率亦持續提升，變現能力提速，令集團在業務持續擴張的同時，現金及現金等價物連
續三年維持在人民幣１００億元的穩健水平。
　　
　　而２０１９年上半年，國美縣域店累計新開２１８家，截至８月底已達約５００家，預計
２０１９年將累計新開縣域店約１０００家，而國美繼續整合地方連鎖，實現輕資產規模擴張與
高單店產出比，預計單店年均銷售額約６００萬元。上半年，國美的縣域店（自營店＋新零售店
）　ＧＭＶ同比大升３３９％。同時國美上半年在全國新開２０５家超市店中店，覆蓋大家電、
３Ｃ及智能產品，而建材店累計銷售收入亦已超過２﹒６億元。
　　
　　由於國美持續深化業務轉型，並實現顯著的階段性成果，相信整體性的轉虧為盈指日可待，
可在現價吸納。《獨立股評人　陳永陸》

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