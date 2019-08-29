《日入而息》工行多賺５％符預期，中石油多賺４％，港股升８８點

《今天重點》﹡工行（０１３９８）中期多賺４﹒７％至１６７９億人幣，不派中期息

﹡中石油（００８５７）中期多賺３﹒６％，連特息派７﹒７６５分

﹡中海油（００８８３）中期純利增１８﹒７％，中期息派０﹒３３港元

﹡信置（０００８３）全年純利跌５０﹒６％至６９億元，派末期息４１仙

﹡中信股份（００２６７）中期賺３３５﹒２億升９％，派息增至１８仙；中

信股份中期金融板塊淨利潤按年升５％，中信澳礦首錄盈利；董事長常振明

稱對香港局勢深感憂慮和痛心，冀大家求同存異

﹡香港電視（０１１３７）中期虧損淨額擴至１﹒５５億元，不派息；香港電

視下調下半年訂單交易額目標，並減慢Ｏ２Ｏ門市擴展計劃；香港電視冀

２０２１年底能ＥＢＩＴＤＡ能轉為正數



《即日市況》﹡期結日港股輕微高收，報２５７０３點升８８點，成交額７８９億元



《深滬股市》﹡滬指悶跌０﹒１％全日振幅僅０﹒７％，科技股獨撐



《美元匯價》﹡英議會休假影響負面，鎊匯料再下試低位；歐元最新報１﹒１０７３╱

７７，日圓最新報１０６﹒２２╱２５



《公司業績》﹡青島港（０６１９８）中期純利增逾５％至２０億元人民幣，不派息

﹡秦港股份（０３３６９）中期利潤減少二成五至５﹒５億元人民幣，不派息

﹡福耀玻璃（０３６０６）中期利潤減少１９％至１５億元人民幣，不派息

﹡光大銀行（０６８１８）中期利潤升１３％至２０４億元人民幣，不派息

﹡綠葉製藥（０２１８６）中期溢利升逾三成六，派息５﹒９分元人民幣

﹡雅士利國際（０１２３０）中期純利跌１７％至３４２９萬元人幣，不派息

﹡金斯瑞（０１５４８）中期盈虧蝕近２７３５萬美元，不派息

﹡徽商銀行（０３６９８）中期純利４９﹒２億元人民幣升逾１５％，不派息

﹡天津港發展（０３３８２）中期純利跌逾２６％，不派息

﹡招商證券（０６０９９）中期純利３５億元人民幣升９４％，不派息

﹡信達生物（０１８０１）中期盈轉虧蝕７﹒１４億元人民幣，研發推廣開支

增，不派息

﹡甘肅銀行（０２１３９）中期純利減近７７％至５﹒１億元人民幣，不派息

﹡鄭煤機（００５６４）中期溢利升約六成至７﹒３億元人民幣，不派息

﹡中國白銀集團（００８１５）中期溢利減少約二成四，不派息

﹡嘉里物流（００６３６）中期賺２７﹒９億升近２倍，派中期息９仙

﹡日清食品（０１４７５）中期純利升４１％至１﹒３３億元，不派息

﹡中遠海運（０１１９９）中期溢利按年跌１２％，息１４﹒８港仙

﹡中信股份（００２６７）中期賺３３５﹒２億升９％，派息增至１８仙

﹡香港電視（０１１３７）中期虧損淨額擴至１﹒５５億元，不派息

﹡中金投（００６０５）半年賺１﹒３９億跌１９％，不派息

﹡博耳電力（０１６８５）中期虧收窄至１９２９萬人民幣，不派中期息

﹡東風集團（００４８９）中期溢利８５億元人民幣升５％，息１０分

﹡都市麗人（０２２９８）中期純利跌八成至３５４７萬元人民幣，不派息

﹡金輝集團（００１３７）附屬中期少賺８５％至８１﹒８萬美元

﹡天津發展（００８８２）半年賺３﹒６億元升６３％，息３﹒２６仙

﹡信置（０００８３）全年純利跌５０﹒６％至６９億元，派末期息４１仙

﹡工行（０１３９８）中期多賺４﹒７％至１６７９億人幣，不派中期息

﹡中石油（００８５７）中期多賺３﹒６％，連特息派７﹒７６５分

﹡中海油（００８８３）中期純利增１８﹒７％，中期息派０﹒３３港元

﹡聯想控股（０３３９６）中期少賺６％至２６﹒７億人幣，不派息

﹡光大控股（００１６５）中期少賺３４％至１３億元，派息０﹒２５元

﹡尖沙咀置業（００２４７）年度純利跌４９％至３７億元，末期息４１仙

﹡天津銀行（０１５７８）中期多賺９﹒６％至３１億人幣，不派息



《公司資訊》﹡南戈壁（０１８７８）對蒙古蘇木貝爾許可證被吊銷提出異議

﹡中國農林低碳（０１０６９）收購恆富得萊斯智能房屋未達溢利要求，無須

支付代價

﹡嘉里物流（００６３６）中期核心經營溢利增９％，惟香港事件下半年造成

不利環境

﹡香港電視（０１１３７）下調下半年訂單交易額目標，並減慢Ｏ２Ｏ門市擴

展計劃

﹡中生製藥（０１１７７）料未來三年將有７２種新產品上市

﹡大悅城地產（００２０７）冀３年後銷售目標達過千億元元人民幣

﹡呷哺呷哺（００５２０）楊淑玲辭任行政總裁，趙怡接任

﹡金貓銀貓（０１８１５）全年線下零售服務門店目標為５００間

﹡捷榮（０２１１９）夥ＭｃＣａｆｅ加推３款全新芝士奶蓋系列特飲

﹡時間由你（０１３２７）股份簡稱將改為勵時集團

﹡佐力小貸（０６８６６）末期息確定為０﹒１４２３港元，下月１０日派發

﹡香港電視（０１１３７）冀２０２１年底能ＥＢＩＴＤＡ能轉為正數

﹡都市麗人（０２２９８）難料毛利率下半年走勢，企業打折情況將持續

﹡嘉里物流（００６３６）綜合物流業務增長未如預期，未有計劃把總部遷離

香港

﹡陳早標再度出任經濟日報集團（００４２３）執行董事



《國企紅籌》﹡中海油化學（０３９８３）逾７億元人民幣掛牌售兩化工公司

﹡新華保險（０１３３６）加大產品競爭力研究，看好養老相關方面前景

﹡蒙牛集團（０２３１９）料全年經營利潤率升５０基點，產品結構改變抵銷

原奶價格上升

﹡中信股份（００２６７）中期金融板塊淨利潤按年升５％，中信澳礦首錄盈

利；董事長常振明稱對香港局勢深感憂慮和痛心，冀大家求同存異

﹡中石油集團表示打好煉化轉型升級攻堅戰，關停低效無效虧損裝置

﹡中遠海運港口（０１１９９）料全年權益吞吐量錄高單位數增長



《神州民企》﹡合景泰富（０１８１３）有信心達全年銷售目標，鴨？洲項目明年推



《中國要聞》﹡全面推開國資劃轉社保基金操作文件即將出台

﹡據報監管部門摸底調查險企股權投資業務

﹡上月百城庫存按年增６％，連續８個月同比正增長

﹡廣州貸款新政表示一手現樓貸款期限加樓齡不得超４０年

﹡杭州地鐵工程滲水致嚴重路陷，港鐵有份投資興建

﹡十一閱兵式將安排先進武器裝備首次亮相

﹡交通運輸部表示全國ＥＴＣ用戶累計已達逾１﹒１億

﹡住房金融發展報告表示內地ＲＭＢＳ市場培育初見成效

﹡商務部表示打壓中國企業最終受損的會是美國企業；美企對半導體產品提出

兩宗３３７調查申請；回應中美通電話：一直保持溝通，無細節可通報

﹡商務部回應豬肉價高企：投放儲備豬肉，鼓勵擴大進口

﹡人行表示公積金個人住房貸款利率政策暫不調整

﹡澳總理對楊軍處境感擔憂，外交部指言論完全顛倒黑白

﹡ＩＭＦ表示中國外匯儲備仍充足，人民幣匯率符合基本面；人幣兌一美元即

期收升１２１點子，報７﹒１５１４

﹡傳多省銀監局出新規，城商行同業資產負債設上限

﹡內地下發第六批進口遊戲版號，騰訊（００７００）、網易再在列

﹡上汽集團半年盈利大減２７％，國內銷量跌１２％

﹡伊利上半年多賺９﹒７％，重點產品銷售收入增長三成

﹡外匯局指深圳開展資本項目外匯收入支付便利化試點



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒３％，報１０４６２﹒４３點



《其他消息》﹡解放軍駐香港部隊組織第２２次輪換

﹡深股通額度全日用２億元；滬股通額度全日用５﹒７億元，陸股通流入

３﹒８億元

﹡施羅德：現時是投資黃金的適當時機

﹡７月公屋第二市場買賣暫錄３０宗，創十個月新低

﹡電子煙公司Ｊｕｕｌ斥過億美元補貼引入年齡驗證系統

﹡中美會否貿談仍屬未知之數，港股弱勢料持續

﹡美聯表示未補價居屋呎價逾萬元比率連升三月後首次回落



《修例風暴》﹡國泰航空（００２９３）必須完全遵從民航局指令，解僱時考慮所有情況

﹡中式酒樓生意額大減兩至三成，近２０家面臨結業

﹡８３１遊行集會遭警反對，民陣將上訴惟直言不感樂觀

﹡逾９０中學響應罷課，料９千中學生罷課不罷學

﹡民間記者會表示政府已明言拒五大訴求，對話誠意成疑

﹡岑子杰與友人遭兩男持棍及鐵通襲擊，友人左臂受傷

﹡國泰（００２９３）指員工行為守則有關「舉報」章節非新增項目



《ＡＩ大會》﹡世界智能大會將重點簽約逾７０個ＡＩ和５Ｇ項目

﹡發改委表示三大行動助力人工智能發展

﹡馬化騰稱騰訊助上海打造人工智能發展高地；稱ＡＩ治理的緊逼性愈來愈強

﹡微軟亞洲研究院創造出史上最強打麻雀ＡＩ

﹡雙馬對話指ＡＩ時代人類可活百二歲，工作變得沒意義

﹡科技部公布新一批ＡＩ國家隊：京東、華為等十企入選

﹡工信部鼓勵和支持國內外人工智能企業加強對接

﹡「三馬」齊聚世界人工智能大會，共商產業發展大計



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