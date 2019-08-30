《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６３６２．２５ 升 ３２６．１５點╱１．２５％
標普５００ ２９２４．５８ 升 ３６．６４點╱１．２７％
納斯達克 ７９７３．３９ 升 １１６．５１點╱１．４８％
倫敦富時１００ ７１８４．３２ 升 ６９．６１點╱０．９８％
法蘭克福ＤＡＸ １１８３８．８８ 升 １３７．８６點╱１．１８％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４４９．９７ 升 ８１．１７點╱１．５１％
﹡香港時間７：４７ａｍ美元兌日圓１０６．４８，歐元兌美元１．１０５６
30/08/2019 07:48
《日出而作》道指急升３２６點，工行多賺半成，英鎊逼近兩年半低
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６３６２．２５ 升 ３２６．１５點╱１．２５％
標普５００ ２９２４．５８ 升 ３６．６４點╱１．２７％
納斯達克 ７９７３．３９ 升 １１６．５１點╱１．４８％
倫敦富時１００ ７１８４．３２ 升 ６９．６１點╱０．９８％
法蘭克福ＤＡＸ １１８３８．８８ 升 １３７．８６點╱１．１８％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４４９．９７ 升 ８１．１７點╱１．５１％
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