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即市新聞

30/08/2019 07:50

《華爾街內望》科技股工業股帶動道指升３２６點，美債息上揚

　　《經濟通通訊社３０日專訊》美國股市周四（２９日）上漲逾１％，受對貿易敏感的科技股
及工業板塊上漲所帶動，因中國對中美貿易談判抱希望。
　　道指上漲３２６點或１﹒３％，報２６３６２點；標普５００指數上揚３６點或１﹒３％，
報２９２４點；納指急升１１６點或１﹒５％，報７９７３點。
　　蘋果及微軟等可能受關稅影響的大型科技股推動科技股上漲１﹒８％，創下８月１６日以來
的最大單日漲幅。蘋果升１﹒７％，微軟上漲１﹒９％。
　　大部分收入來自中國的晶片股亦上漲，費城半導體指數急升２﹒３％。聯合技術等與貿易磋
商進展高度相關的工業股走高，該板塊上漲１﹒８％。
　　包括百思買以及零售商Ａｂｅｒｃｒｏｍｂｉｅ　＆　Ｆｉｔｃｈ在內的多間公司公布業績
，並就關稅的影響發出警告。百思買股價急跌８％，成為表現最差的標普５００指數成份股，Ａ
ｂｅｒｃｒｏｍｂｉｅ　＆　Ｆｉｔｃｈ　亦重挫１５﹒１０％。
　　美債息上漲，３０年期美債息從紀錄低位反彈，因市場對美中貿易談判抱有希望，兼且７年
期美債標售成績令人失望，為近期飆升的美債市場降溫。
　　部分美債孳息率曲線仍倒掛，兩年期及１０年期美債息差為負２﹒９個點子，１０年期美債
息升至１﹒５０６３％，較上日上漲３﹒８個點子。（ｍｎ）

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