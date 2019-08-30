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即市新聞

30/08/2019 18:21

《窩輪匯智－劉嘉輝》時間值是窩輪的敵人？

　　《窩輪匯智》貿易戰的角力繼續困擾市況表現，港股周五（３０日）反彈乏力，於兩萬六點
受阻，恆指波幅指數於高位徘徊，屬於今年偏高水平，反映市場預視後市或會較為波動。
　　筆者已連續數個星期為讀者講解引伸波幅如何影響窩輪價格，以及不同條款的敏感度如何計
算。其實除了引伸波幅之外，仍有多個因素會對窩輪價格構成影響。
　　首先是時間值。根據港交所資料，時間值是指權證自距離到期的剩餘時間所產生的價值，價
內證的話，即等於現時價格與其內在價值的差額。簡單來說，輪證距離到期的時間越長，掛勾資
產走勢對持有人較有利的機會越高，即投資者有較多時間達致原先入場的目標，因此權證價格較
高。相反即當剩餘的時間愈短，資產走勢對持有人較有利的機會降低，權證價格便會較低。當權
證到期時，時間值必定歸零。
　　投資者可視時間值為取得槓桿效應的已付成本，即投資者願意付出多少去換取這個槓桿「工
具」。有投資者會問，時間值豈不是窩輪的敵人？
　　的確，時間值每分每秒在流逝，要在窩輪獲利，相關資產的走勢務必足以抵銷持倉期間的時
間值損耗。不過「水能載舟、亦能覆舟」，正正就是這個原因，個別對資產價格短期走勢有信心
的投資者，很多時會利用輕微價外的短身證，以「較少時間值、高槓桿」的產品特性，放大潛在
利潤，即使看錯方向，損失亦只為較少的本金。從這個角度看來，時間值對窩輪來說，是敵亦是
友也﹗《香港匯豐環球資本市場上市產品銷售聯席總監　劉嘉輝》
　
　　＊筆者無就結構性產品或相關資產持任何權益
　　＊此產品無抵押品，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。投資前應了解產品風險，若需
要應諮詢專業建議。
　　＊本文由香港上海匯豐銀行有限公司發行。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買結構性
產品

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