《窩輪匯智－劉嘉輝》時間值是窩輪的敵人？

《窩輪匯智》貿易戰的角力繼續困擾市況表現，港股周五（３０日）反彈乏力，於兩萬六點

受阻，恆指波幅指數於高位徘徊，屬於今年偏高水平，反映市場預視後市或會較為波動。

筆者已連續數個星期為讀者講解引伸波幅如何影響窩輪價格，以及不同條款的敏感度如何計

算。其實除了引伸波幅之外，仍有多個因素會對窩輪價格構成影響。

首先是時間值。根據港交所資料，時間值是指權證自距離到期的剩餘時間所產生的價值，價

內證的話，即等於現時價格與其內在價值的差額。簡單來說，輪證距離到期的時間越長，掛勾資

產走勢對持有人較有利的機會越高，即投資者有較多時間達致原先入場的目標，因此權證價格較

高。相反即當剩餘的時間愈短，資產走勢對持有人較有利的機會降低，權證價格便會較低。當權

證到期時，時間值必定歸零。

投資者可視時間值為取得槓桿效應的已付成本，即投資者願意付出多少去換取這個槓桿「工

具」。有投資者會問，時間值豈不是窩輪的敵人？

的確，時間值每分每秒在流逝，要在窩輪獲利，相關資產的走勢務必足以抵銷持倉期間的時

間值損耗。不過「水能載舟、亦能覆舟」，正正就是這個原因，個別對資產價格短期走勢有信心

的投資者，很多時會利用輕微價外的短身證，以「較少時間值、高槓桿」的產品特性，放大潛在

利潤，即使看錯方向，損失亦只為較少的本金。從這個角度看來，時間值對窩輪來說，是敵亦是

友也﹗《香港匯豐環球資本市場上市產品銷售聯席總監 劉嘉輝》



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