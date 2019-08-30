《樓宇百科－莊錦輝》經濟悲觀情緒籠罩，轉按賺２％回贈刻不容緩

《樓宇百科》傳媒昨日（２９日）報道，恆生銀行（０００１１）突然將轉按現金回贈率削

至０％，而且新造按揭回贈減至１％，同時提高Ｈ按封頂利率，由最優惠利率（Ｐ）減

２﹒７５％（２﹒３７５％）加至Ｐ－２﹒６５％（即２﹒４７５％）。加按息尚可理解，但回

贈率削至零，唯一解釋是對經濟前景感到悲觀。



其實自６月開始，大銀行已經接連削減轉按回贈。匯豐於６月率先打響頭炮，由２﹒１％減

至１﹒５％，大部分銀行其後跟隨；７月時，匯豐一減再減，不論是新買或轉按，全線由

１﹒５％削至１％；然後，恆生突然出招，索性將回贈率減至０％。



＊削轉按至零不尋常＊



整件事情，筆者著實摸不著頭腦。過去十年，銀行從未試過削減按揭回贈，更遑論這樣激進

，不尋常之處甚多。首先，縱使美國聯儲局正吹風減息預期，而不是加息預期，惟香港銀行業跟

減可能性低，沒有壓力要把現金回贈率減至０％。



其次，即使從陰謀論角度推斷，銀行或憂心社會動盪觸發撤資，令資金面出現壓力，但觀乎

貨幣供應Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３，沒有大規模撤資跡象出現。而且近日港元同業拆息（Ｈｉｂｏｒ）

窄幅上落，走勢穩定，因此銀行收水之說不能成立。



有業界認為，這次減回贈主要是打擊轉按活動，因為轉按客一般忠誠度不足，每兩年便轉到

另一間銀行，導致利潤率微薄。但是，匯豐連新造按揭也減至１％，意味是全方位退場。當然，

眾多按揭業務中，匯豐經營轉按意欲最低沉，是明顯不過的。



尚有莫明奇妙之處－－就是大銀行削回贈，但多間中小型銀行未有跟隨，不論是新按或轉按

，仍然提供１﹒８％至２﹒１％回贈率，如果銀行由多年前「水浸」變成現時「乾塘」，中小行

埋應首當其衝，惟按兵不動多個星期，反映轉按並非全無盈利可言。



筆者認為，恆生轉按回贈削至零，唯一原因是對經濟前景悲觀。由於按揭佔整個貸款組合比

例相當高，當預期經濟好時，大銀行不介意按揭邊際利潤微薄，積極搶奪市場佔有率，吸到按揭

客戶後，再交叉銷售其他產品。



當預期經濟不好時，這些策略性行動變得不切實際，乾脆開源節流，把資金投放於高邊際利

潤產品銷售上，於經濟下行時更具防守性。



＊其他銀行料跟風＊



恆生帶頭把回贈削至０％，其他大銀行預料會跟隨，但未必減到０％，預期只會減至１％水

平；中小行會維持轉按回贈在１％以上，趁機吸納大行客戶，但「２﹒１％世紀回贈率」將會成

為歷史。



業主如有轉按需要，趁仍有銀行提供２％或以上回贈時，應盡快遞交申請表，鎖定世紀回贈

率，否則蘇州過後無艇搭；就算兩年罰息期未完，業主都可以申請轉按，鎖定按揭條款。



如果銀行未來逐步「收遮」，甚至蔓延至其他貸款（例如中小企貸款），整個銀行體系的貨

幣乘數效應（Ｍｏｎｅｙ Ｍｕｌｔｉｐｌｉｅｒ Ｅｆｆｅｃｔ）便會萎縮，對經濟中長期損

害會逐漸浮現，甚至比現時零售和酒店業蕭條的影響更為致命。



不過幸好目前樓價仍然相當堅挺，緩衝了收緊按揭所造成的經濟影響。在香港，樓市始終是

經濟堅定不移的支柱。



《星之谷按揭轉介行政總裁 莊錦輝》



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