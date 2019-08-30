  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/08/2019 10:37

【修例風暴】翠華（０１３１４）澄清包裝設計沒有任何影射意味

　　《經濟通通訊社３０日專訊》翠華控股（０１３１４）澄清有關調味包包裝設計事件，指出
早於２０１５年集團推行品牌重塑計劃，除了把當年商標重塑，重新設計員工制服、餐具用品等
，並特別設計了一系列「奶油豬卡通圖案」。當年香港中環分店經重塑後重開時，亦有飲食傳媒
報道。至於調味包裝紙上的標語「下一代睇我哋Ｕｓｅ　ｉｔ！Ｒｅｃｙｃｌｅ　ｉｔ！」，原
意是在源頭著手，呼籲客人響應環保。集團澄清，所有設計並沒有任何影射意味。就網上失實的
流傳，有人刻意抹黑，集團保留法律追究權利。（ｅｃ）（ｚｚ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS30/08/2019
【FOCUS】蘋果出新機 華為添狙擊
國際動態30/08/2019
蘇格蘭保守黨領袖請辭 不利約翰遜
中國故事29/08/2019
【AI大會】「三馬」齊聚世界人工智能大會 共商產業發展大計
生財有道29/08/2019
《開市Good Morning》林家亨：車股超買宜套利非追入
FOCUS29/08/2019
【FOCUS】遜遜「硬脫歐」拖女王落水 英議會下周起勢掀惡鬥
中國故事29/08/2019
【AI大會】世界人工智能大會上海開幕 AI產品加速落地
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金