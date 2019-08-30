《經濟通通訊社３０日專訊》翠華控股（０１３１４）澄清有關調味包包裝設計事件，指出
早於２０１５年集團推行品牌重塑計劃，除了把當年商標重塑，重新設計員工制服、餐具用品等
，並特別設計了一系列「奶油豬卡通圖案」。當年香港中環分店經重塑後重開時，亦有飲食傳媒
報道。至於調味包裝紙上的標語「下一代睇我哋Ｕｓｅ ｉｔ！Ｒｅｃｙｃｌｅ ｉｔ！」，原
意是在源頭著手，呼籲客人響應環保。集團澄清，所有設計並沒有任何影射意味。就網上失實的
流傳，有人刻意抹黑，集團保留法律追究權利。（ｅｃ）（ｚｚ）
30/08/2019 10:37
【修例風暴】翠華（０１３１４）澄清包裝設計沒有任何影射意味
《經濟通通訊社３０日專訊》翠華控股（０１３１４）澄清有關調味包包裝設計事件，指出
早於２０１５年集團推行品牌重塑計劃，除了把當年商標重塑，重新設計員工制服、餐具用品等
，並特別設計了一系列「奶油豬卡通圖案」。當年香港中環分店經重塑後重開時，亦有飲食傳媒
報道。至於調味包裝紙上的標語「下一代睇我哋Ｕｓｅ ｉｔ！Ｒｅｃｙｃｌｅ ｉｔ！」，原
意是在源頭著手，呼籲客人響應環保。集團澄清，所有設計並沒有任何影射意味。就網上失實的
流傳，有人刻意抹黑，集團保留法律追究權利。（ｅｃ）（ｚｚ）
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