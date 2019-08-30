《國企紅籌》招商局港口半年賺６５﹒３億升１９﹒８％，息２２仙

《經濟通通訊社３０日專訊》招商局港口（００１４４）公布截至今年６月３０日止中期純

利６５﹒２９億元．按年升１９﹒８４％；每股盈利１９６﹒０７仙，按年升１７﹒９６％；派

中期息２２仙。

期內，公司收入為４４﹒６４億元，按年跌１９﹒７１％；毛利為１９﹒５７億元，按年跌

２２﹒５９％；其他收入及其他收益淨額６３﹒７３億元升５６﹒８９％。（ｕｌ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

