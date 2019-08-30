《專家之言－張穎群》港股料穿二萬五並試２４５４０，投資宜保守

《專家之言》美國總統特朗普到法國參加Ｇ７峰會期間，跟多國領導人會晤後，就各國之間

的貿易關稅問題達成多項協議，緩和近日緊張的氣氛。中美雙方亦準備好，可以隨時就貿易問題

再展開對話。消息曾刺激美股三大指數回升。雖見緊張氣氛緩和，唯資金仍繼續走入債券市場及

美元區避險，正好反映出問題尚未解決，再加上期權交易所內的波動指數續向上升，也清楚說美

股也僅是反彈。投資者目前不宜高追，要繼續留意債券息率及外圍的變化。

聯儲局主席鮑威爾日前中央銀行家年會Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ上演說中指出，美國本土

經濟仍見穩定的增長，數據可以反映一切。唯債券市場顯示，投資者估計稍後日子或至２０２０

年，都有很大機會出現經濟衰退的現象。１０年期國債息率再穿１﹒５厘水平，曾低報

１﹒４４６０厘，２年期跟跌至１﹒４４６７，再次出現孳息率倒掛。而３個月跟１０年期息率

倒掛再拉闊至５１點子，為自２００７年以來最大差距。３０年期國債息率更跌穿２厘，低見１

﹒９０３９厘。此刻，相信在任何投資上，都要謹慎和保守。



＊人幣匯率走勢疲弱，中央刺激消費欠力度＊



中國財政部公布７月份，全國發行地方政府債券５５５９億元人民幣，比上月減少

３４３７億元人民幣。截至７月３１日止，累計全國政府債券超過２１萬億元人民幣，但仍低於

地方政府設定的債務限額２４萬億元人民幣。息率接近３﹒５厘水平，平均年期１０年附近。仍

屬於可控範圍之內。

人民幣匯率再度大幅貶值，離岸及在岸皆破７﹒１０關口。執筆時，離岸人民幣匯率曾低見

７﹒１８３３，而在岸亦低見７﹒１７３６，齊創出近１１年半的低位。主要為受到外圍壞消息

所影響。以目前不穩定的局勢，加上內地經濟下行壓力仍存，估計向下試低位的機會很大。唯寄

望中美雙方能就貿易問題能早日展開會談，再達成協議，始有轉機。

國務院推出多項刺激消費措施，當中主要在放寛或取消汽車限購政策、開拓出口商品轉為內

銷、支持家電以舊換新，包括電視、冰箱、洗衣機及空調等。提升農村科技、網絡、移動互聯網

、大數據及雲計算等。同時進一步開拓可使用功能。設立公共服務平台，以提升文化、醫療、養

老金等生活服務。但投資者感覺刺激有限。Ａ股市場未見造好，並繼續向下。



＊數據欠佳外圍走弱，港股再試低位機會大＊



香港政府統計處公布７月份進出口數據，出口商品價值３３８６億元，按年下跌５﹒７％，

唯跌幅比市場預期的８﹒２％為低，跌幅亦比６月份收窄，但仍連續下跌９個月。同期進口商品

價值３７０８億元，按年計下跌８﹒７％。期內有形貿易逆差３２２億元，約佔進口商品價值

８﹒７％。期內輸往美國及內地跌幅較大。業界預期下半年情況會更壞。

藍籌公布業績已接近完成，最重要的大型內銀股於本星期公布業績。投資者預期內銀第二季

盈利表現應跟首季差不多，盈利增長約４％，但要留意淨息差的情況會如何，因預期略差。同時

要重點關注貸款增長進度的問題。因內地經濟增長稍見疲弱，預計貸款需求會減少。

港股本周一（２６日）大幅低開８５７點，最多跌９２９點見２５２４９，但在收市前收復

過半失地，成交也超過千億元，屬近期少見。港股當日低位反彈，但之後多日，在「沒有動力、

欠缺實力、無能為力」的情況下，未能抽升造好，投資者仍維持沽貨及觀望態度。再者，有多家

投資銀行齊表示要減持倉位，沽貨套現，因為在如此不明朗的環境下，很大機會跌穿

２５０００，估計可能會觸及２０１８年１０月低位２４５４０。此刻，投資者「宜保守、宜觀

望、宜謹慎」，要關注外圍市場如何變化。《華盛証券 張穎群》

