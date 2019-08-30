【修例風暴】警方「大搜捕」名單擴大，鄭松泰、許銳宇等人被捕

《經濟通通訊社３０日專訊》人大常委會「８３１決定」五周年前夕，警方拘捕對多名政治

人物，香港眾志秘書長黃之鋒、成員周庭今早被拘捕後，下午便立即於東區裁判法院提堂，兩人

各同意以一萬元現金保釋，並需遵守宵禁令，案件押後至１１月８日再審。另外，同案亦牽涉香

港眾志主席林朗彥，但他未有出庭，控方指他前日已經本港機場離港，暫未知何時返港。

香港民族黨前召集人陳浩天昨晚在機場離港前夕，因被涉嫌「參與暴動」及「襲警」，現正

被扣留調查。

今日下午時份，開始傳出更多相關人人被拘捕，其中《熱血時報》創辦人黃洋達於個人臉書

上表示，立法會議員鄭松泰在天水圍出席活動時後被捕，現身處於天水圍警署，暫未知被捕原因

。前港大學生會會長孫曉嵐透過友人公布，昨日清晨有警察上門以涉嫌「串謀摧毀及損壞財產」

與「進入或逗留會議廳範圍」，並出示搜查令及作出拘捕，惟當時孫曉嵐不在家中，今日下午已

自行與律師陪同下前往灣仔警察總部。

另外，沙田區議員丘文俊同樣於個人臉書上表示，民主派沙田區議員許銳宇同樣被捕，但未

交代原因，消息指出許銳宇或涉及「妨礙警務人員執行職務」罪。

警方於今日下午四時進行記者會時，被問到警方是否刻意在「８３１」前作大規模拘捕，警

方回應指拘捕行動並不受時間性影響，只要警察有足夠證據便會進行拘捕，對於「８３１」前刻

意拘捕的指控是完全錯誤，並強調只要有人犯法，警方就會繩之於法。（ｕｌ）（ｚｚ）

