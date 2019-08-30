【嚟緊炒Ｄ乜】中國白銀（８１５）績後短期受壓，趁機撈底博反彈

【嚟緊炒Ｄ乜】近期環球股市走勢波動，且進入下跌趨向，加上美國十年期債息與兩年期債

息倒掛，令投資者擔心經濟下行風險。數月來資金不停流入避險產品，其中現貨金更突破

１５００美元關口，但另一貴金屬－白銀亦靜靜炒起，連帶中國白銀集團（００８１５）亦見鑊

氣。



＊金價已炒高難入手，白銀有剛性需求＊



自中美貿易戰開打後，黃金價格就未出現過跌勢，傳統觀念上，黃金有一定避險作用，主要

因為黃金是自古以來的交易工具，同時亦在工業上有需求。但由於市場熱衷投資，現時黃金成投

資炒賣工具，多於實際工業用途，資料顯示，全球產出的黃金，只有１０％是用作工業用途，其

餘都是用作首飾或炒賣用途為主。

近月白銀價格再起炒風，其實自２０１４年來白銀走勢較為穩定，多數維持在每盎司１５美

元，對比起２０１１年時候逾４０美元仍有一段差距。現時投資者因避險而重投白銀市場懷抱，

主要是白銀價格較黃金「低水」，加上白銀的工業用途比起黃金大很多，所以白銀作為避險工具

，其功能比起黃金有過之而無不及。



＊分拆金貓銀貓，上半年未見好利銷售＊



中國白銀集團主要製造白銀、黃金及其他貴金屬，其中又以銀錠銷售為主，在最新發布截至

６月底止止中期業績中，銀錠銷售收入為１﹒４億元人幣，按年升４９﹒９％。而去年分拆了金

貓銀貓（０１８１５）上市，無疑是令公司市值再擴大，本以為分拆後有利公司再度發展，但遇

上經濟冷鋒與貿易戰，令集團半年總銷售額下跌３８﹒７％至１１﹒４億元人幣，當中「珠寶新

零售業務」之黃金銷售收入大跌４２﹒２％至３﹒８４億人幣，同時其他珠寶及白銀零售業務亦

下跌，成為今年上半年業績下滑的主要原因。



＊受惠白銀價格上揚，拓廢料處理業務＊



然而，白銀價格近期持續上揚，市場解釋不外乎是因為５Ｇ電訊發展下，不論手機更換還是

５Ｇ塔站零部件需求加劇，間接令工業白銀需求增加。另一個原因，主要是因為黃金太貴了，投

資者看到市場避險需求，倒不如追落後的白銀。對比起歷史高位４０美元，白銀還有大量上升空

間，不論避險還是增值都叫黃金佳。白銀上升，中國白銀股價亦水漲船高。

另外，公司主席陳萬天早前透露，公司計劃開展廢料處理業務，目標在未來三年躋身行業龍

頭，目前有計劃透過併購及其他擁有牌照的企業，預料明年處理能力可達１００萬噸。目前內地

處理廢金屬的企業分散，而建築廢料回收率不太高，假如中國白銀能與一些大型建築公司簽訂協

議，在回收建築廢料如鋼、鐵、銅等達到一定數量，配合內地現時棚改項目在啟動，說不定是另

一個可分拆上市的業務。



＊跌穿１元可以分段買入，８亳子止蝕＊



公布業績後，中國白銀股價未有太大變動，但觀看近兩日券商盤路，都是淨沽出情況較多，

不排除月內將會出現大量獲利回吐盤，失守１元機會頗大。投資者如有興趣撈低，建議跌穿一元

後分段買入較佳，考慮到近日大市波動，投資者須留意近日金價及債息變動，或對白銀價格及中

國白銀有一定程度影響。

另外，該股炒味極濃，對上次炒起是２０１５年「港股大時代」期間，之後股價到２０１７

年期間有一個小波幅，惟陰陽燭走勢顯示，幾乎近九十度抽高、四十五度下跌，或意味有莊家一

直低調收貨後出貨。投資者如入手此股的話，需以投機心態為主導，不排除近日出現沽壓後再現

大幅度反彈，建議投資者入手後立即設定限價沽盤，如有１５％至３０％波幅的話可先食胡，如

跌穿０﹒８元的話就不宜再揸。（撰文：李皆穎）



表列中國白銀（００８１５）近年主要業績數據：



數據 ２０１９年中期 ２０１８年度 ２０１７年度 ２０１６年度

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

收益 １１﹒４２億 ３７﹒５１億 ５４﹒６９億 ４０﹒８８億

（－３８﹒７％） （－３１﹒４％） （＋３３﹒８％） （＋１３９﹒５％）



毛利 ２﹒００億 ５﹒９６億 ６﹒０４億 ６﹒２７億

（－２９﹒６％） （－１﹒３％） （－３﹒７％） （＋２５８﹒８％）



盈利 ７１３７﹒２萬 １﹒５０億 ２﹒８６億 ３﹒０４億

（－２４﹒２％） （－４７﹒６％） （－５﹒９％） 虧轉盈

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

註：年結日為１２月３１日，貨幣為人民幣



表列中國白銀（００８１５）及部分同業股價表現：



股份（編號） 今年以來（％） 第三季以來（％） 本月以來（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中國白銀（００８１５） ＋５９﹒５ ＋１２２﹒６ ＋６１﹒６

潼關黃金（００３４０） － ３﹒３ － １３﹒０ － ８﹒４

山東黃金（０１７８７） ＋４５﹒３ ＋ ３３﹒２ ＋２７﹒５

招金礦業（０１８１８） ＋２８﹒８ ＋ １６﹒３ ＋１１﹒３

中國黃金（０２０９９） －１０﹒２ － １５﹒７ － ７﹒２

紫金礦業（０２８９９） ＋ ４﹒０ － ６﹒３ － ６﹒０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股指

恆生指數 ＋ １﹒４ －９﹒３ －６﹒８

國企指數 ＋ ０﹒０ －７﹒０ －５﹒２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

註：截至８月３０日中午收市

