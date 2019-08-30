【月結－多事之秋】港股８月重挫２０５３點，９月岌岌可危

《經濟通通訊社記者余嘉欣、盧逸文３０日報道》國際形勢波譎雲詭，中美貿易戰再掀硝煙

，全球經濟下滑陰影揮之不去，港股八月急挫２０５３點，屢試逾半年新低，一度失守

２５０００點關口，今收報２５７２４點。分析師指，中美貿易戰料短期難以解決，人民幣將會

繼續走弱，港股九月向下機會較大。



＊中美貿易戰加劇，港股８月低見２４８９９＊



八月第一日適逢聯儲局議息會議結束，宣布減息四分之一厘，但由於屬「預防性」減息，非

展開減息周期，令市場失望，為恆指開啟八月下跌之序幕。翌日，美國總統特朗普宣布，向三千

億美元中國商品徵收１０％關稅，港股急挫，單是這兩日已累跌８５９點見２６９１８點。

貿易戰形勢急轉直下，八月第二周初段，人民幣貶值「穿七」，美國旋即將中國列為匯率操

縱國，加上本地示威活動持續，８月５日更有「全港三罷」示威活動，港股第二周跌９７９點，

報２５９３９點。進入第三周，人民幣持續受壓，美國十年期國債孳息在１２年以來首次低於兩

年期國債息，大市繼續吹淡風，港股一度低見２４８９９。及後有傳中方會按計劃於下月赴美磋

商，為中美貿易戰緊張關係降溫，惟港股全周仍蒸發２０５點，且連跌四周，報２５７３４點。

八月第四周，中央宣布深圳發展為先行示範區，支持港股止跌回升，加上市場靜待美聯儲主

席鮑威爾在周五（２３日）在銀行公會的講話，港股全周反彈４４５點，收２６１７９。港股本

周初段出現中方強勢反擊美國的關稅施壓，對７５０億美元美國商品徵收報復性關稅，特朗普亦

宣布將５５００億美元中國商品的關稅再上調５％。隨著有消息指，中國願重回談判桌，港股跌

幅略為收窄，加上在Ａ股帶動下，港股跌４５４點報２５７２４點。

八月是業績期，直接影響股價表現。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，普

遍業績表現不理想，即使合符預期，市場亦對其下半年期望有所保留。他舉例指，匯控

（００００５）業績表現不錯，同時公布回購計劃，但其股價在績後一直向下，反映市場憂慮其

下半年的盈利增長。

總結本月，恆指在２４８９９點至２７７５４點之間波動，累積跌幅２０５３點或

７﹒３９％。

國指整個月份在９７３１點至１０６７６點之間上落，收報１００８３，累積跌幅５９２點

或５﹒５５％。



＊人民幣持續受壓，或跌到７﹒２至７﹒３算＊



中美兩國貿易談判存在重大不明朗因素，張智威預料，兩國貿易戰將在今年餘下時間繼續，

相信中方會繼續採取「邊談邊戰」的策略。不過，他指出，美國未必於９月如期向中方加徵關稅

，較可能拖延至１０月始實施，兩國元首的會面結果亦難以判斷，當中不確定性太大。

隨著中美貿易戰局勢惡化，人民幣持續走弱。張智威認為，中方正以人民幣貶值對抗美方加

徵關稅，目前估計人行未有就人民幣貶值訂立底線，故貶值空間無法估計。他初步估計，若貿易

戰持續，人民幣或跌至７﹒２至７﹒３算。

大華繼顯（香港）策略師葉國邦向《經濟通通訊社》表示，美國再度增加對中國商品的關稅

，對中國內部經濟造成直接衝擊，令市場對人民幣信心減低，估計人民幣會繼續偏弱。由於在大

型港股中，中資股佔一半以上市值，他認為，若人民幣下挫，Ａ╱Ｈ溢價會收窄，投資者會傾向

購買Ｈ股，反而對港股有利。



＊英國硬脫歐機會增，９月中起料再困擾市場＊



另一個影響環球經濟的因素是迫在眉睫的英國「脫歐」問題。英國國會將於下周復會，有報

道指，反對派擬透過立法或對政府投不信任動議，力阻英國在十月底無協議「脫歐」，但英國首

相約翰遜提出讓國會休會至１０月１４日，並已獲英女王批准，這大大增加「硬脫歐」出現的風

險。

交通銀行香港分行策略師梁志麟向《經濟通通訊社》表示，目前歐盟及英國政府取態較為強

硬，部分旨在爭取更多談判優勢，但越接近「脫歐」限期，雙方立場有機會再度軟化。對於有議

員打算採取不同方法拖延「脫歐」期限，他認為，「疑歐派」和「親歐派」合作的難度不少，短

期內不太可能令限期續延長。

他表示，目前英國不少民調都顯示，民眾希望「脫歐」一事盡快得到解決，即使十月底出現

「硬脫歐」，對經濟造成的衝擊亦是短暫。他指，部分在英國有業務的公司，其資產有重估需要

，但長遠而言，前景未必是負面。他相信「脫歐」局勢要待十月中才漸漸明朗，因此港股甚至英

鎊走勢在九月受「脫歐」因素影響不大。

張智威則指出，首相約翰遜是「硬脫歐」主張的領袖，故英國「硬脫歐」可能性非常高，但

目前這方面的負面影響未充分反映，預計「硬脫歐」議題在９月中又會再成為市場的憂慮。他補

充，「硬脫歐」會影響整個歐洲的經濟走勢，加上英鎊都會受拖累，在歐洲有業務的長和系股份

會受波及，繼而影響港股走勢。



＊港股九月料呈下跌趨勢，甚或試２４０００＊



近日公用股再度回吐令人憂慮，令人大市是否已進入熊市。張智威分析，公用股及

ＲＥＩＴＳ主要受政局因素影響，商戶選擇節省用電及租戶要求減租都令公用股受壓。整體而言

，他認為，如果港股在９月再次跌穿上年低位２４５４０點，就可以確認進入熊市，恐再下試２

２０００點。他補充，９月恆指依然波動，如果中美方面有好消息，再結合高成交額，可上望５

０天線近２７５００點。

葉國邦認為，本地企業盈利預測進一步下調，及環球經濟疲弱的負面因素已大致反映在股價

之上，加上恆指目前估值屬於過去五年中的偏低水平，若因此出現反彈，可上望２６６００點。

不過，如果貿易戰加劇，將進一步打擊本地貿易出口及企業盈利，恆指恐要低見２４５００點。

梁志麟則指，本地經濟基本面差，而且外圍沒有利好消息支持，恆指九月將逐級下跌，約在

２４５００點至２５６００點區間上落，甚至下試２４０００點水平。

