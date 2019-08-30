【月結－多事之秋】內需股具避險作用，部署大灣區內房股

《經濟通通訊社記者余嘉欣、盧逸文３０日報道》九月大市走勢未明，資金避險需求增加。

近月內需股走勢凌厲，專家指，食品股及醫藥股避險作用較高，可繼續留意。美聯儲９月減息機

會高，加上目前本地地產股估值低，但分析師對此持觀望態度，提醒投資者留意政局變化。傳統

「金九銀十」為內房股造勢，但中央「房住不炒」論調不改，專家指，內房可作中長線部署，建

議留意深圳概念股。



＊內需股有政策支持，家電股有望追落後＊



美國對華關稅即將升級，對中國經濟產生負面影響，中央日前推出多項刺激消費的措施，汽

車、家電等板塊均有受惠。大華繼顯（香港）策略師葉國邦對《經濟通通訊社》表示，家電股受

惠政策的程度較大，根據２０１７年《中國廢棄電子產品回收處理及綜合利用行業白皮書》顯示

，白色家電及電視機等１４種家電產品的保有量達到３７億台，當中有一定數量已屆使用年期，

有龐大替換需求；加上，上一輪家電下鄉政策距今已超過十年，及產品技術提升，為消費者提供

替換誘因。

不過，他認為因應內地下半年經濟下行風險增加，對比起食品股等內需股，他更推薦逆周期

的醫藥股。他解釋，早前行藥受「帶量採購」的政策影響，現時政府容許企業有更多時間去適應

及擴大市場，有利藥股發展。他建議選擇研發能力較強的股份，可在未來政策推行全國時具備更

多優勢。當中，他首推中生製藥（０１１７７）及石藥（０１０９３），建議分別回落至９﹒８

元和１４﹒５元再作收集。

交通銀行香港分行策略師梁志麟向《經濟通通訊社》表示，內需股業績穩定，近期吸引不少

資金流入，在逆市展現抗跌能力，當中以行業龍頭股升幅尤其顯著。對於內地本周再有新的刺激

消費措施出台，他認為，類似政策並非首次出台，對此期望不大，當中除了家電股外，其他板塊

如體育用品股及啤酒股未必受惠，而且後者短期累積升幅多及估值貴，料整個板塊屬短炒性質居

多。他建議，投資者宜選擇收入前景較佳，如預告旗下產品會加價及品牌較突出的公司。

信誠證券聯席董事張智威亦向《經濟通通訊社》指出，內需股的確有避險作用，在十一黃金

周前夕亦會有炒作，但具體利好程度則視乎政策內容。他又指，食品股是眾多內需股當中最具防

守性，因為消費者可以選擇不買汽車，但仍需採購食物。他強調，食品股受人民幣貶值影響是正

常，不過在未能預測中美貿易戰的發展之下，其影響目前可能未充分反映。

張智威又指，兩隻中資啤酒股都屬於半必需品，因為消費者的消費模式難改變。他認為，潤

啤（００２９１）目前股價過高，宜回落至３８元水平吸納；而青啤（００１６８）月中曾出現

裂口高開，短期未必有吸納的時機。



＊本地地產股折讓率高，新世界分段收集＊



近月本地地產股跟隨大市回落，張智威表示，雖然大摩和美銀美林都預計樓市未來會跌一成

，但目前樓價仍較高，故不應對本地地產看得太淡。他又指，目前最大的問題在於本地政局問題

，若能解決，本地地產非常具吸引力，因香港地少人多是無法改變的事實，而目前各發展商的市

帳率都低於１倍，同時在折讓上達到三至四成，加上發展商在投標上的熱烈程度未減，故預計未

來本地地產依然有上望空間。

個股部署方面，他認為，本地政治影響普遍反映在二手樓上，未必影響一手樓的銷售情況，

故現時適宜分段吸納新世界（０００１７）及新地（０００１６）等大發展商，止蝕位約於該股

本月低位。他補充，恆地（０００１２）目前在各大發展商中擁有最多農地，而現時未有政府與

發展商如何改善土地用途發展的消息，故市場會憧憬今年的施政報告會否在此着墨，相信最快九

月底會有吹風會，故現時宜持續觀望。

葉國邦亦認為，目前地產股估值偏低，但整體板塊仍受投資氣氛及本地社會事件影響，對本

地地產股持觀望態度。當中，他推薦吸納目前股價對比資產淨值折讓達５８％的新世界

（０００１７），預計公司今年物業銷售可達標，明年項目發展路向清晰，加上息率較高（約５

厘），可考慮現價起分段收集。



＊深圳發展成先行區，內房股首選碧桂園＊



踏入「金九銀十」，對內房股而言可能是收成期，但張智威提醒，內房股的負債比率高達八

至九成，投資者需要留意風險。不過，他亦指，中央目前大方向是發展內需，雖然一方面強調「

房住不炒」，但另一方面不可能令樓市及股市影響國民生產總值（ＧＤＰ）的表現，故中短線而

言，內房股依然可以看好。他補充，近月中央出台有關發展深圳示範先行區的消息，有利粵港澳

大灣區的發展商。

至於選股方面，他首選碧桂園（０２００７），因為其大灣區土地儲備在行內數一數二，加

上中期業績理想，又有回購計劃，建議在１０元以下吸納，上望１２元。

至於二線發展商方面，他首選雅居樂（０３３８３），雖然目前在技術走勢上，其反彈已接

近完結，但他估計，仍有約一成潛在升幅，故可上望近１１元水平，止蝕位在本月低位８﹒８２

元。他笑言，在目前大況能夠賺一成左右已非常不錯。至於中國恆大（０３３３３），他就不建

議買入，因為其中期業績走樣，基本因素亦不樂觀。

