【月結－多事之秋】表列９月份重要政經事項

《經濟通通訊社３０日專訊》表列９月份重要政經事項：



地區 重要事項╱數據公布

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香港

２日 －民間罷工行動

３日 －民間罷課、罷工行動

４日 －Ｍａｒｋｉｔ香港ＰＭＩ （８月）

９日 －ＰＰＩ （次季）

１１至１３日 －滬深港通（南向）休市

１２日 －新地（０００１６）全年業績

１７日 －經季調失業率 （８月）

２０日 －綜合ＣＰＩ （８月）

－九龍啟德商業或酒店４號用地截標

２７日 －滬深港通（南向）休市

３０日 －滬深港通（南向）休市



中國大陸

２日 －財新製造業ＰＭＩ （８月）

４日 －財新綜合ＰＭＩ （８月）

－財新服務業ＰＭＩ （８月）

８日 －進口及出口 （８月）

１０日 －ＰＰＩ與ＣＰＩ （８月）

１３日 －中秋節假期休市

－滬深港通（北向）休市

３０日 －官方製造業ＰＭＩ （９月）

－財新製造業ＰＭＩ （９月）



外圍

１日 －美國向中國１２５０億美元商品加徵１５％關稅

２日 －美國勞動節假期休市

－歐元區Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ （８月）

－英國Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ （８月）

３日 －美國ＩＳＭ製造業就業指數 （８月）

－美國ＩＳＭ製造業ＰＭＩ （８月）

－歐元區ＰＰＩ （７月）

－澳洲央行議息

４日 －歐元區Ｍａｒｋｉｔ綜合ＰＭＩ （８月）

－歐元區Ｍａｒｋｉｔ服務業ＰＭＩ （８月）

－英國Ｍａｒｋｉｔ綜合ＰＭＩ （８月）

－英國Ｍａｒｋｉｔ服務業ＰＭＩ （８月）

－加拿大央行議息會議

５日 －美聯儲經濟展望調查報告（褐皮書）

－美國Ｍａｒｋｉｔ服務業ＰＭＩ （８月）

－美國Ｍａｒｋｉｔ綜合ＰＭＩ （８月）

－美國ＩＳＭ非製造業指數 （８月）

６日 －歐元區就業率 （次季）

－歐元區經季調ＧＤＰ （次季）

－美國製造業及非農業就業人口變動、失業率 （８月）

９日 －英國ＧＤＰ （７月）

１１日 －美國ＰＰＩ （８月）

１２日 －歐洲央行議息會議

－美國ＣＰＩ （８月）

１６日 －日本敬老日假期休市

１７至１８日 －美聯儲議息會議（香港時間１９日凌晨公布結果）

－英國ＣＰＩ及ＰＰＩ （８月）

－歐元區ＣＰＩ （８月）

１８至１９日 －日本央行議息會議

１９日 －英國央行議息會議

２３日 －日本秋分節假期休市

２５日 －新西蘭央行議息

２６日 －歐洲央行經濟報告

３０日 －英國ＧＤＰ （次季）

１０月 １日 －美國向中國２５００億美元商品關稅由２５％加至３０％

－國慶假期中港休市

－日本上調消費稅

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（ａｌ）

