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即市新聞

30/08/2019 09:22

美股造好帶動，恒指重上二萬六，高開３０８點報２６０１１點

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中美貿易戰似乎略為降溫，令美股表現造好，今早亞洲股市普
遍反彈，日經升１８６點，首爾指數漲２４點。港股方面則大幅高開逾三百點，並重返二萬六關
口。中海油（８８３）中期純利增近一成九，股價今早大幅高開逾４％；而中石油（００８５７
）中期多賺近４％，股價亦高開逾２％。恆生指數報２６０１１點，升３０８點或升
１﹒２０％，主板成交１６﹒５６億元。國企指數報１０１２３點，升１３０點或升
１﹒３１％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒５３％，報５６﹒４５元；港交所
（００３８８）升１﹒０７％，報２４５元；騰訊控股（００７００）升２﹒１２％，報３２７
元；中移動（００９４１）升１﹒２３％，報６５﹒８５元；友邦保險（０１２９９）升２﹒１
５％，報７８﹒３元。
　
　　恆指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中海油　（００８８３）　　１１﹒５６元　　　升４﹒１４％
　　創科實業（００６６９）　　５４﹒８０元　　　升２﹒８１％
　　中石油　（００８５７）　　　３﹒８４元　　　升２﹒４０％
　　友邦保險（０１２９９）　　７８﹒３０元　　　升２﹒１５％
　　騰訊控股（００７００）　３２７﹒００元　　　升２﹒１２％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　３４﹒４０元　　　升１﹒９３％
　　吉利汽車（００１７５）　　１２﹒２０元　　　升１﹒８４％
　　中海外　（００６８８）　　２５﹒２５元　　　升１﹒６１％
　　恆隆地產（００１０１）　　１８﹒００元　　　升１﹒５８％
　　舜宇光學（０２３８２）　１０６﹒１０元　　　升１﹒５３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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