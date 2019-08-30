《盤後部署》９月大市前景黯淡，蘋果手機發布會或成大市救命草

《經濟通通訊社３０日專訊》期結日後港股走勢繼續波動，中美貿易戰稍微降溫下，隔晚（

２９日）美股高收逾三百點，今早亞洲股市受外圍氣氛影響高開高走，港股亦高開３０８點兼突

破二萬六，但已是全日最大升幅，高見２６０１１點後反覆向下。

即使中海油（００８８３）及中石油（００８５７）績後造好，撐起大市表現，但市場憂慮

周末的遊行活動會再令本港政治氣氛變得緊張，本地地產股再度受壓，午後更「轉燈」最多倒跌

１６７點，低見２５５３６點。不過，騰訊（００７００）及內銀股尾市發力，最終恆指升

２１點，報２５７２４。主板成交８７３億元，較昨日增加１０﹒７５％。

內地Ａ股同樣跟隨回吐，上證綜合指數報２８８６點，跌４點或跌０﹒１６％；深證成份指

數報９３６５點，跌３２點或跌０﹒３５％。兩市合共成交５５４７﹒０９億元人民幣。



＊美能源股成交創一年低，恐成油價急瀉徵兆＊



內地兩大油企中期業績造好，惟近期國際油價進入窄幅波動區間。回顧去年油價由５０多美

元直線抽升至７０多美元，有指當時油價抽升是沙特阿美為上市鋪路，並暗示油價到８０美元才

是最佳上市時間。奈何多間大行於去年暑假起開始沽空原油期貨及相關股份，投資者才意識到許

多工業大國對原油需求開始下降，油價開始暴瀉至去年１２月尾才見反彈。

然而，有分析指，隨著經濟下行風險加大，工業大國對能源需求或再度下跌，更有統計指出

，紐交所今年７月份以來有關能源板塊的成交額都創下一年低位，與去年油價暴瀉前夕情況相似

，對於中短期油價的前景看法普遍較淡。

有外地傳媒報導指，沙特阿美原本思考港英美三地作最終上市地方，但英國脫歐問題似乎較

為嚴峻；美國上市的話擔心會迎來無限的訴訟；同時，本港政治示威運動頻繁，有指沙特阿美最

終選擇日本東京作為ＩＰＯ之地，隨後再進行境外上市。目前國際油價表現疲弱，加上經濟環境

轉差，有分析認為，作為傳統經濟企業，在市況欠佳的時候上市，能否足額認購仍是一個很大的

挑戰，像百威這樣的大型品牌在港上市都出現困難，沙特阿美會否真的選擇這個時候，還需考慮

到國際油價表現是否穩定。



＊港股持續乏力高開低走，９月份料繼續下行＊



港股今早高開三百點後「轉燈」低收，反映昨日有莊家輕微托高大市方便轉倉，今日淡軍出

手下大市波幅達五百點。考慮到近期「終極死亡交叉」已現，而業績期亦即將完結，市場人士普

遍預料「金九」熱情不再，主要受到債息倒掛、人民幣貶值等因素所影響，投資者應於９月部署

淡倉為主，預料恆指短期內失守二萬五關口機會頗大。不過，仍需留要即將舉行的蘋果發布會，

假如蘋果有任何新技術或新意念推出，手機設備股或會成為大市的救命草，短期內令恆指企穩二

萬六亦不無機會。（ｕｌ）

