《外地經濟》美國第二季經濟增長向下修正至２％，符合預期

《經濟通通訊社３０日專訊》美國第二季經濟增長年率向下修正至２％，初值為２﹒１％，

符合市場預期。

第二季貿易逆差擴大至９８２５億美元，貿易對國內生產總值（ＧＤＰ）的增幅拖累０﹒７

２個百分點。

季內庫存增幅向下修正至６９０億美元，庫存增長放緩反映出消費者開支強勁。企業投資減

少０﹒６％，建築開支則下降９﹒４％。

消費者開支佔美國經濟活動三分之二以上，第二季度增長４﹒７％，這是自２０１４年第四

季以來的最快增速。（ｍｎ）

