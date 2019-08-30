《經濟通通訊社３０日專訊》美國第二季經濟增長年率向下修正至２％，初值為２﹒１％，
符合市場預期。
第二季貿易逆差擴大至９８２５億美元，貿易對國內生產總值（ＧＤＰ）的增幅拖累０﹒７
２個百分點。
季內庫存增幅向下修正至６９０億美元，庫存增長放緩反映出消費者開支強勁。企業投資減
少０﹒６％，建築開支則下降９﹒４％。
消費者開支佔美國經濟活動三分之二以上，第二季度增長４﹒７％，這是自２０１４年第四
季以來的最快增速。（ｍｎ）
30/08/2019 08:12
《外地經濟》美國第二季經濟增長向下修正至２％，符合預期
《經濟通通訊社３０日專訊》美國第二季經濟增長年率向下修正至２％，初值為２﹒１％，
符合市場預期。
第二季貿易逆差擴大至９８２５億美元，貿易對國內生產總值（ＧＤＰ）的增幅拖累０﹒７
２個百分點。
季內庫存增幅向下修正至６９０億美元，庫存增長放緩反映出消費者開支強勁。企業投資減
少０﹒６％，建築開支則下降９﹒４％。
消費者開支佔美國經濟活動三分之二以上，第二季度增長４﹒７％，這是自２０１４年第四
季以來的最快增速。（ｍｎ）
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