《經濟通通訊社３０日專訊》據外電引述消息人士報道，沙特阿美考慮將全球最大的ＩＰＯ
分成兩個階段進行，先於今年稍後在沙特阿拉伯證券交易所上市，隨後於２０２０年或２０２１
年在海外市場作第二上市。
據悉，由於英國與中國的政治不確定性降低倫敦與香港股市的吸引力，沙特阿美傾向選擇東
京作為海外上市地點。最初香港及倫敦被視為沙特阿美最有可能上市的市場，因沙特官員認為兩
地在政治上較美國安全，但現在情況有所改變。（ｍｎ）
30/08/2019 08:58
《外企動向》傳沙特阿美分階段ＩＰＯ，傾向東京上市香港倫敦落空
《經濟通通訊社３０日專訊》據外電引述消息人士報道，沙特阿美考慮將全球最大的ＩＰＯ
分成兩個階段進行，先於今年稍後在沙特阿拉伯證券交易所上市，隨後於２０２０年或２０２１
年在海外市場作第二上市。
據悉，由於英國與中國的政治不確定性降低倫敦與香港股市的吸引力，沙特阿美傾向選擇東
京作為海外上市地點。最初香港及倫敦被視為沙特阿美最有可能上市的市場，因沙特官員認為兩
地在政治上較美國安全，但現在情況有所改變。（ｍｎ）
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