【貿易開戰】Ｔｅｓｌａ因應貿易戰將中國汽車售價大約上調２％

《經濟通通訊社３０日專訊》Ｔｅａｓｌａ（特斯拉）上調中國汽車售價，因人民幣貶值及

及進口關稅上升。

Ｔｅａｓｌａ網站顯示，進口的標準版Ｍｏｄｅｌ ３將加價逾２％至３６﹒３９萬元人民

幣，標準版Ｍｏｄｅｌ Ｓ及Ｍｏｄｅｌ Ｘ加價幅度相若，分別至７９﹒３９萬及８０﹒９９

萬元人民幣。

Ｔｅａｓｌａ是受美中貿易戰影響最大的車廠之一，因公司仍然未開始在中國本土生產，故

直接受到關稅上調所影響。（ｍｎ）

