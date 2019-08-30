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30/08/2019 13:02

【貿易開戰】Ｔｅｓｌａ因應貿易戰將中國汽車售價大約上調２％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》Ｔｅａｓｌａ（特斯拉）上調中國汽車售價，因人民幣貶值及
及進口關稅上升。
　　Ｔｅａｓｌａ網站顯示，進口的標準版Ｍｏｄｅｌ　３將加價逾２％至３６﹒３９萬元人民
幣，標準版Ｍｏｄｅｌ　Ｓ及Ｍｏｄｅｌ　Ｘ加價幅度相若，分別至７９﹒３９萬及８０﹒９９
萬元人民幣。
　　Ｔｅａｓｌａ是受美中貿易戰影響最大的車廠之一，因公司仍然未開始在中國本土生產，故
直接受到關稅上調所影響。（ｍｎ）

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