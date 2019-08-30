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即市新聞

30/08/2019 18:11

《台股攻略－馮偉明》貿易戰稍為緩和，台股重回１０６００點關卡

　　《台股攻略》台股今日開高走高，升１５５﹒６２點，收１０６１８﹒０５點，成交金額為
新台幣１４７１﹒２６億元。
　　中美雙方可望恢復談判，貿易戰有機會緩解，刺激台股今日裂口高開。鴻海今日持續走高，
升３﹒２％，台積電及大立光分別升１﹒９７％及１﹒１７％。新ｉＰｈｏｎｅ標配Ｔｙｐｅ－
Ｃ快充，快充概念股昂寶－ＫＹ、晶焱、嘉澤、鈺創等也受惠。被動元件股國巨及大毅漲停鎖住
，信昌電及華新科分別升９﹒２５％及７﹒１２％，禾伸堂、奇力新及智寶也升超過５％。
　　ＰＣＢ族群燿華、金像電及楠梓電升超過７％；面板雙虎友達及群創分別升４﹒４７％及３
﹒６９％。印刷電路板族群強漲，燿華升８％，楠梓電及金像電升超過７％，新復興升超過　６
％，建榮升超過３％，敬鵬也升超過２％。ＩＣ設計族群今日同樣續強。
　　若台股短線要向上突破，須由國際股市帶動，在中美雙方可望協商之下，預期台股中長線仍
趨向偏好格局。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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