《談國論企－黎偉成》中國出口提質進口大豆續跌

《談國論企》中國的對外貿易在２０１９年７月份的進出口商品結構續見明顯調整，最惹人

注目的當然是（１）大豆進口未為跌價而增反大減，顯然受到美國對華挑起貿戰衍生之效，有十

分重大的啟示；重要的是（２）出口商品結構在製造業創新改革的支持，有明顯提質，和（３）

進口的能源、資源等物資穩增，意味工商業生產保持相對穩勢。此顯中國的實體經濟仍能穩中有

進發展，暫未為美國對華單邊挑起的經貿戰有嚴重的負面影響。



＊大豆肯定是中方反制美挑貿戰重點力量＊



從中國海關總署所發布的最新資料，可見中國的進出口商品結構有十分良性的變化和改進，

重點基本有好幾個方面：



最重要者，當然為（一）大豆的進口，於２０１９年１－７月份所達的４６９０萬噸，同比

仍大幅減少１１﹒２％之普，更是在每噸價２７４５﹒５元下調４﹒８％的情況底下，不增反跌

之況。此一逆常態的情況，肯定是中國對特朗普對華單邊挑起的貿易戰所作出的其中重要反制措

施。中國是美國出口大豆的重要市場，亦為特朗普選舉的「票倉’，而特廝自２０１８年５月對

中國進行的一波又一波單方加徵商品關稅的貿易戰，甚至通過其所奸設的「貿協」框架中知識產

權立法、監管侵犯中國國家主權和內政，使兩國的經貿磋商一次又一次的深化「如履薄冰」險境

，由是可以振振有詞地評譯：中國要有的放矢地反制，亦可以解讀特廝近日有點胡思而妄想之病

態來由。

特廝於七國集團Ｇ７會議期間突表中國貿易團隊於８月２５日「致電」美國貿團，「要求」

於９月份再會，而中國外交部與商務部的發言人同表「未聞此事」，足見已屬常態說謊者，有點

癲心妄想。我看特廝恨達協之心甚殷，因此劣漢要把打壓中國「成功」成為其競選連任的「功績

」，現時因大豆問題打了一個大大的折扣！

更重要的，是中國的出口商品有持續結構性的改進，即（二）一般貿易（Ｇｅｎｅｒａｌ

Ｔｒａｄｅ）於２０１９年１－７月份累計１０﹒４萬億元同比增長５﹒７％，相對於上半年累

計８﹒７８萬億元所增５﹒５％高０﹒２個百分點，於整體進出口貿易１７﹒４１萬億元所升的

４﹒２％高１﹒５個百分點，而佔比５９﹒８％基本持本於１－６月份的５９﹒９％，較上年同

期高０﹒８個百分點，成為中國對外貿易的主導力量。成為中國對外貿易的主導力量。

需要高度指出者，乃一般貿易之出口商品２０１９年１－７月份累計達５﹒５７萬億元同比

所增的１０﹒１％，較１－６月份的４﹒６７萬億元所增９﹒５％高０﹒６個百分點，不僅於整

體進出口貿易佔比５９﹒８％和較上年提升０﹒８個百分點，更使一般貿易的進出口１０﹒４萬

億元同比增５﹒７％，相對於上年同期８﹒７８萬人億元增５﹒５％要高０﹒２個百分點。

再看一般貿易中的核心項目機電出口，於２０１９年１－７月份達５﹒５２萬億元同比增長

６﹒１％，其中電器及電力產品２﹒４４萬億元同比增７％，於整體一般貿易佔比５８％；機械

設備１﹒６４萬億元，升４﹒７％。



＊勞工密集商品出口對美經濟有重大支持＊



（二）基本屬於勞工密集（Ｌａｂｏｒ Ｉｎｔｅｎｓｉｖｅ）的服務、紡織品、鞋類、家

具、塑料製品、箱包、玩具等７大項，於２０１９年１－７月份累計１﹒８２萬億元同比增長

７﹒８％，較上半年１﹒５萬億元所增７％提高０﹒８個百分點，則略高於整體出口增幅約

１﹒１個百分點，佔比則為１９﹒２％和較上半年的１８﹒８％升幅高０﹒４個百分點，在美國

對華挑起貿戰、歐洲經濟不振、中東地緣政局惡化等劣境下之表現，該屬不錯的表現也。

尤其需要指出者，為中國的勞工密集商品，對美國的出口，一直是美國經濟減壓和降通脹的

其中重要支持力量，故特朗普對華所挑的全面貿戰，會損人，而不利己，亦為美國逾百行業的商

會組織力陳對華商品全面加徵關稅，對美的民生以至整體實體經濟會有十分重大的衝擊，和有日

益嚴重的惡性影響。

中華人民共和國於１９４９年１０月１日建國，乃處百業待興之境，由是得依靠加工貿易

（Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ Ｔｒａｄｅ）之對外加工裝配貿易、中小型補償貿易、進料加工貿易

等「三來一補」，支持製造業發展、改進和提升，如今能夠以一般貿易為主的對外出口，難能可

貴。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

