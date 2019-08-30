《異動股》中海油漲逾４％暫冠藍籌，中期多賺近一成九油價三連升

《經濟通通訊社３０日專訊》中國海洋石油（００８８３）現價上升４﹒１４％，報

１１﹒５６元，升破１０天線（１１﹒３３元）及２０天線（１１﹒５２元），暫升幅最大藍籌

；成交約７６６萬股，涉資８６８１萬元。

中海油昨日收市後公布，截至６月底止中期純利為３０２﹒５億元（人民幣．下同），按年

升１８﹒７％。每股基本盈利０﹒６８元，派中期息０﹒３３港元。

期內，收入增３％至１０８８﹒８億元，營業利潤升５％至４３３﹒１億元。油氣銷售收入

升４％至９４２﹒８億元。油氣淨產量增２％至２﹒４３億桶油當量。

由於美國原油庫存急降，加上有颶風吹襲，截至昨日，國際油價已連升三日，布蘭特期油累

漲４﹒０５％；紐約期油累升５﹒７２％。

現時，恆生指數報２６０１１，上升３０８點或上升１﹒２０％，主板成交１６﹒５６億元

。國企指數報１０１２３，上升１３０點或上升１﹒３１％。

上證綜合指數報２９０７，上升１６點或上升０﹒５７％，成交２２﹒３５億元。

深證成份指數報９４５８，上升５９點或上升０﹒６４％，成交３４﹒２４億元。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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上海石油化工（００３３８） ２﹒２２元 上升１﹒３７％

中國石油化工（００３８６） ４﹒５７元 上升０﹒８８％

中國石油股份（００８５７） ３﹒８４元 上升２﹒４０％

中石化冠德 （００９３４） ３﹒０５元 無升跌

中石化油服 （０１０３３） ０﹒８１元 無升跌

中石化煉化 （０２３８６） ５﹒０４元 上升０﹒４０％

中海油田服務（０２８８３） ９﹒６９元 上升１﹒１５％

中海石油化學（０３９８３） ２﹒００元 無升跌

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