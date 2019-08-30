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即市新聞

30/08/2019 09:34

《異動股》舜宇光學（２３８２）續升近３％，中美貿戰有降溫跡象

　　《經濟通通訊社３０日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）現升２﹒５８％，報１０７﹒２
元，盤中高見１０７﹒４元；成交約２９萬股，涉資３０９４萬元。
　　美國總統特朗普表示，中美已安排當地周四就貿易問題進行不同級別的對話，但未有提供任
何細節。不過他在接受訪問中再次否定貿易戰正拖累經濟的說法，他強調美國正在取得勝利，不
會就此放棄，而關稅亦正發揮作用。
　　另一個手機設備藍籌瑞聲科技（０２０１８）亦升２﹒２２％，報３４﹒５元。至於其他與
貿易戰相關的股份向上，創科實業（００６６９）走高４﹒６９％，報５５﹒８元；萬洲國際（
００２８８）漲２﹒１９％，報６﹒５２元。
　　恆生指數現報２５９２３，升２１９點或０﹒８６％，主板成交６３﹒１５億元。國企指數
報１０１０６，升１１３點或１﹒１４％。
　　上證綜合指數報２９０９，升１８點或０﹒６４％，成交２１４﹒６４億元人民幣。深證成
份指數報９４７５，升７７點或０﹒８２％，成交２９７﹒６２億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　信利國際　（００７３２）　　　　１﹒０１元　　　升５﹒２１％
　　通達集團　（００６９８）　　　　０﹒５７元　　　升３﹒６４％
　　丘鈦科技　（０１４７８）　　　　７﹒３６元　　　升３﹒２３％
　　舜宇光學　（０２３８２）　　１０７﹒２０元　　　升２﹒５８％
　　瑞聲科技　（０２０１８）　　　３４﹒５０元　　　升２﹒２２％
　　高偉電子　（０１４１５）　　　　１﹒１８元　　　升１﹒７２％
　　華顯光電　（００３３４）　　　　０﹒４９元　　　升１﹒０４％
　　比亞迪電子（００２８５）　　　　９﹒４１元　　　升０﹒９７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ａｌ）

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