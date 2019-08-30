【駐京專電】統計局：中國研發經費投入接近經合組織平均水平

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》統計局：自２０１３年Ｒ＆Ｄ

（Ｒｅｓｅａｒｃｈ ａｎｄ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ）經費總量超過日本以來，中國的

Ｒ＆Ｄ經費投入一直穩居世界第二。

２０１８年中國Ｒ＆Ｄ經費投入強度超過２０１７年歐盟１５國平均水平（２﹒１３％），

相當於２０１７年ＯＥＣＤ（經濟合作與發展組織）３５個成員國中的第１２位，正接近

ＯＥＣＤ平均水平（２﹒３７％）。

