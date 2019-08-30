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30/08/2019 17:07

【駐京專電】中證監：啟動今年首批４４家ＩＰＯ在審企業現場檢查

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》中證監新聞發言人常德鵬在例行發布會通
報了２０１９年以來對申請主板、中小板、創業板ＩＰＯ企業及中介機構進行現場檢查、分類處
理情況。同時，證監會已經？動了今年第一批４４家企業的現場檢查工作。
　　常德鵬表示，中證監近期已經啟動２０１９年第一批４４家ＩＰＯ在審企業的現場檢查工作
，對發現的問題將依法依規進行處理，目前已有９家企業撤回申報材料。他還透露，該會將採取
抽查、抽籤結合的方式，安排第二批在審企業現場檢查工作。

＊對２４家主板、中小板、創業板擬ＩＰＯ企業進行現場檢查＊

　　常德鵬表示，２０１９年以來，證監會已對２４家主板、中小板、創業板擬ＩＰＯ企業進行
了現場檢查工作。檢查發現６家擬ＩＰＯ企業、８家保薦機構、４家律師事務所、４家會計師事
務所存在問題。
　　證監會對此進行了分類處理：一是將１家企業移送稽查部門，該企業涉嫌大額體外收入及成
本未入帳等行為；二是對１家企業出具警示函，該企業涉及故意調整收入入帳期間等行為；三是
對其他企業存在的內部控制和會計覈算等方面的問題進行處理。
　　常德鵬表示，證監會將就現場檢查中發現的問題，採取在後續審核中視情況加大關注力度等
多種措施進行處理，對存在執業問題的保薦機構、會計師事務所、律師事務所啟動監管措施和相
關程序。

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