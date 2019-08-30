《午市前瞻》市場憂慮未釋除，港股料２５３００至２６０００拉鋸

《經濟通通訊社３０日專訊》中國對中美貿易談判抱有希望，對貿易敏感的科技股及工業板

塊上漲，帶動美股隔晚（２９日）漲逾１％。港股今早亦跟隨美股，大市氣氛好轉，以半日最高

位高開２６０１１點，回升３０８點，即時收復二萬六關口，不過美國於９月１日向中國

１２５０億美元商品加徵１５％關稅的計劃不變，加上為周未前夕，市場又再次擔心本地示威活

動持續，加深本地政局問題，港股在高開之後低走，午收前更低見２５８０７，僅升１０４點，

最終恆指半日收２５８８０，升１７７點或０﹒６９％，二萬六關得而復失，主板成交

４４２﹒０６億元。國企指數重上一萬點，午收１０１２５，漲１３２點或１﹒３３％。

內地Ａ股同樣向好，上證綜合指數報２８９７，升６點或０﹒２３％。深證成份指數報

９４４３，升４５點或０﹒４８％。

重磅股普遍走高，騰訊（００７００）遊戲《紙境奇緣》及《戰場女武神》獲批版號，半日

升１﹒８１％，報３２６元；沙特阿美考慮於東京上市，港交所（００３８８）或落空，收跌

０﹒０８％，報２４２﹒２元；中移動（００９４１）除淨後，微跌０﹒１５％，報６４﹒９５

元；匯控（００００５）半日漲０﹒６２％，報５６﹒５元；友邦（０１２９９）續升

０﹒７２％，報７７﹒２元。



＊颶風吹襲紐油急升三桶油走高，貿戰或降溫手機設備向好＊



颶風吹襲美國墨西哥灣，原油供應可能受影響繼而收緊，帶動國際油價連升三日。中國海洋

石油（００８８３）中期純利按年升近１９％，該股半日飆升６﹒６７％，報１１﹒８４元，破

十天線（１１﹒３５元）及廿天線（１１﹒５３元），暫表現最好藍籌及國指股。中石油

（００８５７）急升４﹒８％，報３﹒９３元；中石化（００３８６）走高２﹒４３％，報

４﹒６４元；中海油田服務（０２８８３）漲１﹒２５％，報９﹒７元。

美國總統特朗普表示，中美已安排當地下周四就貿易問題，進行不同級別的對話，但未有提

供任何細節，兩國關係暫時好轉，手機設備股向好。舜宇光學（０２３８２）重上１１０元水平

，半日急升６﹒２２％，報１１１元；瑞聲科技（０２０１８）走高１﹒９３％，報３４﹒４元

；丘鈦科技（０１４７８）漲３﹒６５％，報７﹒３９元；比亞迪電子（００２８５）升

２﹒９％，報９﹒５９元。

部分與貿易戰相關的股份亦造好，創科實業（００６６９）走高２﹒８１％，報５４﹒８元

；敏實（００４２５）漲１﹒６９％，報２４﹒１元；中興（００７６３）升１﹒５３％，報１

９﹒８６元；耐世特（０１３１６）上升１﹒３１％，報６﹒１８元；申洲（０２３１３）升０

﹒９４％，報１０７元。



＊樓價指數連跌本地地產走低，部分醫藥股回吐石藥領跌國指股＊



差餉物業估價署公布最新住宅樓價指數，上月報３９４﹒４點，按月跌０﹒１％，已連跌兩

個月，累計回落０﹒７３％，本地地產股向下。新鴻基地產（０００１６）續挫２﹒３９％，報

１１０﹒４元，暫表現最差藍籌；新世界發展（０００１７）走低１﹒２％，報９﹒８４元；

長實集團（０１１１３）低１﹒２８％，報５３﹒８元；九龍倉置業（０１９９７）跌

０﹒９４％，報４２﹒２元；信和置業（０００８３）軟０﹒８８％，報１１﹒３元。

醫藥股早前受追捧，但今日部分出現回吐。歌禮製藥（０１６７２）中期由盈轉虧蝕逾

４７２３萬元人民幣，半日急挫７﹒４４％，報３﹒９８元；綠葉製藥（０２１８６）上日公布

中期溢利按年增逾３６％，今日回吐２﹒５４％，報６﹒１３元；石藥集團（０１０９３）走低

１﹒７４％，報１５﹒８２元，暫表現最差國指股；華潤醫藥（０３３２０）亦跌１﹒４５％，

報８﹒１５元；不過，藥明康德（０２３５９）續漲４﹒２４％，報８８﹒６元；國藥控股

（０１０９９）回升３﹒０５％，報２８﹒７５元。



＊黃偉豪：中海油回落至１１﹒５元可作短線炒作＊



港股今日回升百多點，中民證券（香港）研究部董事黃偉豪接受《經濟通通訊社》訪問時表

示，由於美國總統特朗普表示，美中已安排就貿易問題進行不同級別的對話，令市埸感到有轉機

，而帶動港股反彈。不過，對於美中談判會否順利，他認為市埸仍需見步行步，即使現時有進一

步會面仍未能釋除市埸憂慮。另外，他指除了貿易戰外，本地政治局勢仍未明朗，亦限制了市場

購買意欲，他預料恆指短期仍會在２５３００點至２６０００點拉鋸。

油股出業績表現造好，黃偉豪指由於中海油在控制成本上做得不錯，因此成績比預期理想。

而且沙特阿美考慮在海外市場上市，市埸憧憬此舉會利好短期的油價，今日因而借勢上升。他表

示中海油可考慮作短線炒作，短期有機會升至五十天線（約１２﹒５元），現可待回落至

１１﹒５元才作部署。（ｊｔ、ａｌ）

