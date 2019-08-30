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即市新聞

30/08/2019 17:56

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入近１７億，買舜宇建行騰訊沽融創石藥

　　《經濟通通訊社３０日專訊》美股周四（２９日）全線造好，港股周五（３０日）跟隨高開
３０８點報２６０１１點，但已是全日最高位。雖然大市氣氛稍為好轉及即時收復二萬六關口，
但由於美國下周一加徵關稅計劃不變，加上市場再次擔心周末本港示威活動會加深政局危機，港
股在高開後持續低走，午後更一度最多倒跌１６７點低見２５５３６，及後跌勢緩和，最終恆指
收報２５７２４點，升２１點或０﹒０８％。

＊北水淨流入大減三成＊

　　按額度計算，北水全日淨流入１６﹒７４億元人民幣，按日大減２９﹒６％。北水淨買入最
多的個股依次是舜宇光學（０２３８２）、建行（００９３９）及騰訊（００７００）；淨賣出
最多的依次是融創（０１９１８）、石藥（０１０９３）及中國建材（０３３２３）。
　　主板成交８７３﹒４８億元，按日增加１０﹒７％。，其中港股通成交１０７﹒５億元，佔
總成交１２﹒３％。

＊北水看好蘋果熱潮＊

　　憧憬蘋果推出新手機，舜宇周五股價漲４％，北水入貨４﹒１億元做好準備，建行繼續獲北
水加持，淨流入４億元，騰訊緊追其後，慶祝兩款新遊戲獲發版號，３﹒２億元北水流入。
　　人行發布公告提出，商業用房購房貸款利率不得低於相應期限貸款市場報價利率加６０個基
點。內房股融創跌２﹒３％，遭１﹒６億元北水沽出。
　　北水另外沽走石藥９４９４萬元，沽出中建材６７７４萬元。（ｅｙ）

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