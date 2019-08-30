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即市新聞

30/08/2019 16:17

《美元走勢－羅明立》歐央行內部糾紛，添政策前景憂慮

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０６﹒５４　　　１０６﹒２６　　　１０６﹒５０
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１０６０　　　１﹒１０３３　　　１﹒１０５８
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２１９１　　　１﹒２１６３　　　１﹒２１８１
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８８４　　　０﹒９８５２　　　０﹒９８６４
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４６８　　　７﹒８４１７　　　７﹒８４６０

　　《美元走勢》美國總統特朗普周四（２９日）再度批評聯儲局，稱如果美聯儲做好分內事，
美國經濟將會有火箭般地上升。白宮貿易顧問納瓦羅同日也表示，需要美聯儲做好其工作並進行
降息。但市場已經習慣了特朗普對美聯儲的批評，故言論對美元走勢未有太大影響。
　　經濟數據方面，美國第二季度ＧＤＰ資料由２﹒１％修正為２％，第二季度核心ＰＣＥ物價
指數由１﹒８％修正為１﹒７％，均低於前值及市場預期。上周初請失業金人數為２１﹒５萬，
符合市場預期。特朗普指中美即將就貿易問題舉行會談，市場氣氛好轉，美匯稍為造好至
９８﹒５０。
　　ＩＭＦ總裁、歐洲央行候任行長拉加德周四表示，歐元區的通脹長期維持在較低水準，經濟
停滯不前，歐元區的貨幣政策顯然需要保持高度寬鬆。歐洲央行尚未觸及利率下限，必須準備好
行動。拉加德的表態增加了市場對歐央行在９月降息的預期，同時亦押注拉加德上任後將延續歐
央行的擴張性貨幣政策。
　　但在同一天，歐洲央行管委諾特出人意料發布了與之相悖的鷹派言論。他表示，歐央行過去
在滿足市場預期方面走得太遠，有時應避免讓市場預期影響自己的貨幣政策決定，當前不需要重
啟ＱＥ。雖然其言論並不代表歐央行主流意見，但歐央行的內部糾紛無疑為政策前景帶來憂慮。
在其言論影響下，歐元兌美元一度大幅反彈至１﹒１０８０的位置，但隨後市場認為歐央行寬鬆
政策的推進不會受影響，歐元再度下跌，預料繼續考驗１﹒１０００。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　賣出歐元　　１﹒１１４０　　　１﹒１０２０　　　１﹒１２００
　　　英鎊╱美元　　賣出英鎊　　１﹒２２８０　　　１﹒２１５０　　　１﹒２３２０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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