《美元走勢－羅明立》歐央行內部糾紛，添政策前景憂慮

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０６﹒５４ １０６﹒２６ １０６﹒５０

歐元╱美元 １﹒１０６０ １﹒１０３３ １﹒１０５８

英鎊╱美元 １﹒２１９１ １﹒２１６３ １﹒２１８１

美元╱瑞郎 ０﹒９８８４ ０﹒９８５２ ０﹒９８６４

美元╱港元 ７﹒８４６８ ７﹒８４１７ ７﹒８４６０



《美元走勢》美國總統特朗普周四（２９日）再度批評聯儲局，稱如果美聯儲做好分內事，

美國經濟將會有火箭般地上升。白宮貿易顧問納瓦羅同日也表示，需要美聯儲做好其工作並進行

降息。但市場已經習慣了特朗普對美聯儲的批評，故言論對美元走勢未有太大影響。

經濟數據方面，美國第二季度ＧＤＰ資料由２﹒１％修正為２％，第二季度核心ＰＣＥ物價

指數由１﹒８％修正為１﹒７％，均低於前值及市場預期。上周初請失業金人數為２１﹒５萬，

符合市場預期。特朗普指中美即將就貿易問題舉行會談，市場氣氛好轉，美匯稍為造好至

９８﹒５０。

ＩＭＦ總裁、歐洲央行候任行長拉加德周四表示，歐元區的通脹長期維持在較低水準，經濟

停滯不前，歐元區的貨幣政策顯然需要保持高度寬鬆。歐洲央行尚未觸及利率下限，必須準備好

行動。拉加德的表態增加了市場對歐央行在９月降息的預期，同時亦押注拉加德上任後將延續歐

央行的擴張性貨幣政策。

但在同一天，歐洲央行管委諾特出人意料發布了與之相悖的鷹派言論。他表示，歐央行過去

在滿足市場預期方面走得太遠，有時應避免讓市場預期影響自己的貨幣政策決定，當前不需要重

啟ＱＥ。雖然其言論並不代表歐央行主流意見，但歐央行的內部糾紛無疑為政策前景帶來憂慮。

在其言論影響下，歐元兌美元一度大幅反彈至１﹒１０８０的位置，但隨後市場認為歐央行寬鬆

政策的推進不會受影響，歐元再度下跌，預料繼續考驗１﹒１０００。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 賣出歐元 １﹒１１４０ １﹒１０２０ １﹒１２００

英鎊╱美元 賣出英鎊 １﹒２２８０ １﹒２１５０ １﹒２３２０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

