【本港樓市】東涌東堤灣畔套３房，減價１９％以９７５萬易手

《經濟通通訊社３０日專訊》中原地產表示，市況回落，不少業主態度軟化，願意減價。分

行新近促成東涌東堤灣畔９座高層Ｂ室成交，實用面積８１３平方呎，３房套房間隔，享海景，

５月開價１２００萬元，新近減價２２５萬元或１９％，以９７５萬元沽出，折合實用呎價

１１９９３元，造價回到數月前水平。

原業主則於２０００年８月以３４２﹒９萬元買入單位，持貨１９年，帳面獲利約

６３２﹒１萬元或１﹒８倍。（ｂｉ）

