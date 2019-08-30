【本港樓市】東涌東堤灣畔套３房，減價１９％以９７５萬易手

《經濟通通訊社３０日專訊》中原地產表示，市況回落，不少業主態度軟化，願意減價。分
行新近促成東涌東堤灣畔９座高層Ｂ室成交，實用面積８１３平方呎，３房套房間隔，享海景，
５月開價１２００萬元，新近減價２２５萬元或１９％，以９７５萬元沽出，折合實用呎價
１１９９３元，造價回到數月前水平。
原業主則於２０００年８月以３４２﹒９萬元買入單位，持貨１９年，帳面獲利約
６３２﹒１萬元或１﹒８倍。（ｂｉ）
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