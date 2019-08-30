【本港樓市】鰂魚涌柏蕙苑３房戶，減１６０萬以１１４０萬元沽出

《經濟通通訊社３０日專訊》中原地產表示，鰂魚涌柏蕙苑錄得８月首宗成交，業主大幅減

價１６０萬元沽出。

新近成交單位為柏蕙苑寧柏閣低層Ｃ室，實用面積６７０平方呎，建築面積７９６平方呎，

３房間隔，向東，景觀開揚。業主原叫價１３００萬元，見二手市況淡靜，開始出現減價潮，即

大幅減價１６０萬元以１１４０萬元將單位易手，折合平均實用呎價１７０１５元。

原業主於多年前買入單位，帳面大幅獲利離場。（ｂｉ）

