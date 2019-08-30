【修例風暴】國泰航空（００２９３）禁員工罷工，違者或遭解僱

《經濟通通訊社３０日專訊》全港最少２１個界別發起９月２日及３日罷工，當中包括航空

界從業員。國泰昨向員工發電郵表明禁止員工罷工，將「密切監察」出勤率，違反公司政策及要

求或遭解僱。

國泰航空人事董事歐永棠昨天（２９日）向員工發電郵指，罷工違反僱傭合約，期望員工如

常上班，國泰會監察出勤記錄，若違反公司政策或規定，有可能會被終止合約，並重申國泰對員

工參與或支持任何非法示威「零容忍」。（ｃｌ）（ｚｚ）

