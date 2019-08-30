  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/08/2019 14:35

【修例風暴】路透：中央曾拒絕林鄭政府撤回逃犯條例提議

　　《經濟通通訊社３０日專訊》據《路透》引述三位知情人士表示，中央政府早前曾拒絕香港
特首林鄭月娥撤回逃犯條例的提議，並下令林鄭不得屈服於示威者的要求。
　　據報，林鄭向中央提交了一份評估示威者五大訴求的報告，結論是撤回修例應該有助減輕當
前政治壓力。
　　中央政府譴責示威者，並指責外國勢力助長騷亂。外交部多次警告其他國家不要干涉香港，
重申香港局勢是「內部事務」。（ｃｌ）（ｚｚ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道30/08/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：中生製藥約11元入貨
生財有道30/08/2019
旅客急跌酒店大劈價 中秋小黃金周4星400元有找!
FOCUS30/08/2019
【FOCUS】蘋果出新機 華為添狙擊
國際動態30/08/2019
蘇格蘭保守黨領袖請辭 不利約翰遜
中國故事29/08/2019
【AI大會】「三馬」齊聚世界人工智能大會 共商產業發展大計
生財有道29/08/2019
《開市Good Morning》林家亨：車股超買宜套利非追入
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金