【修例風暴】路透：中央曾拒絕林鄭政府撤回逃犯條例提議

《經濟通通訊社３０日專訊》據《路透》引述三位知情人士表示，中央政府早前曾拒絕香港

特首林鄭月娥撤回逃犯條例的提議，並下令林鄭不得屈服於示威者的要求。

據報，林鄭向中央提交了一份評估示威者五大訴求的報告，結論是撤回修例應該有助減輕當

前政治壓力。

中央政府譴責示威者，並指責外國勢力助長騷亂。外交部多次警告其他國家不要干涉香港，

重申香港局勢是「內部事務」。（ｃｌ）（ｚｚ）

