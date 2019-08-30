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即市新聞

30/08/2019 16:02

【本港樓市】中原ＣＣＬ按周跌０﹒２２％，中秋前後或見較快下調

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１８７﹒９７點，按周跌
０﹒２２％。近８周整體樓價走勢有回軟跡象。ＣＣＬ及ＣＣＬ（中小型單位）六跌二升，分別
累跌１﹒３２％及０﹒９７％。ＣＣＬ　Ｍａｓｓ及ＣＣＬ（大型單位）五跌三升，分別累跌０
﹒８８％及３﹒０７％。

＊八大指數齊跌３２周首見＊

　　中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，本周ＣＣＬ八大指數齊跌，是３２周（即
２０１９年１月）以來首見。去年９月中秋節前，八大指數曾經齊跌２周，當時樓價開始反覆回
軟，其後向下調整。今次八大指數齊跌，相信樓市將結束高位窄幅回軟局面，可能於中秋前後開
始出現較快的下調。
　　中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１８７﹒９７點，按周跌０﹒２２％。中原城市大型屋苑領
先指數ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１８９﹒８９點，按周跌０﹒２６％。ＣＣＬ（中小型單位）報
１８８﹒３５點，按周跌０﹒２６％。上述三大指數同創９周新低。ＣＣＬ（大型單位）報
１８６﹒０３點，創４周新低，按周跌０﹒０５％，連跌２周共０﹒１５％。四大整體指數齊跌
，８周內出現三次。

＊新界西連跌４周共３％＊

　　四區方面，新界西ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１６７﹒７０點，創１６周新低，按周跌
０﹒２９％，連跌４周共３％。新界西樓價率先下跌，連跌４周為３６周以來首見。去年中秋樓
市調整，亦是由新界西帶頭向下，２０１８年８月當時新界西ＣＣＬ　Ｍａｓｓ連跌８周。
　　九龍ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１８７﹒２９點，按周跌０﹒４％。港島ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報
１９７﹒０１點，按周跌０﹒２％，結束２周連升。新界東ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１９９﹒８９點
，按周跌０﹒０５％，結束２周連升。（ｃｌ）

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