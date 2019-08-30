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30/08/2019 10:12

【本港樓市】差估署樓價指數連跌兩個月，７月指數按月跌０﹒１％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》差餉物業估價署公布最新住宅樓價指數，上月報３９４﹒４點
，按月跌０﹒１％。指數於５月創新高後已連跌兩個月，累計回落０﹒７３％。７月指數按年跌
０﹒１％，今年首七個月則錄９﹒７４％強勁升幅。
　　中小型單位樓價指數報３９７﹒４點，按月下降０﹒１５％。而大型單位樓價指數報
３３３﹒７點，按月可升０﹒６６％。
　　以實用面積４３１平方呎以下的上車盤來看，港島區上車盤平均售價７５７﹒５萬元，九龍
區上車盤平均售價６４０﹒９萬元，反觀新界區上車盤售價５８１﹒５萬元。（ｋｙ）

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