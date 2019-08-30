《經濟通通訊社３０日專訊》中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）公布，截至６
月底止中期該行股東應享稅後利潤為１１４０﹒４８億元（人民幣．下同），按年升４﹒５５％
。每股基本收益０﹒３８元，不派中期息。
期內，營業收入２７６６﹒８８億元，按年升１０﹒０２％，淨利息收入為１８１６﹒８４
億元，按年升５﹒３５％。資產減值損失為３３６﹒７億元。營業利潤為１５１８﹒８８億元，
按年升７﹒６６％。稅後利潤為１２１４﹒４２億元，按年升５﹒０８％。（ｊｏ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
30/08/2019 16:52
中行中期純利升４﹒６％至１１４０﹒５億人幣，不派中期息
《經濟通通訊社３０日專訊》中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）公布，截至６
月底止中期該行股東應享稅後利潤為１１４０﹒４８億元（人民幣．下同），按年升４﹒５５％
。每股基本收益０﹒３８元，不派中期息。
期內，營業收入２７６６﹒８８億元，按年升１０﹒０２％，淨利息收入為１８１６﹒８４
億元，按年升５﹒３５％。資產減值損失為３３６﹒７億元。營業利潤為１５１８﹒８８億元，
按年升７﹒６６％。稅後利潤為１２１４﹒４２億元，按年升５﹒０８％。（ｊｏ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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