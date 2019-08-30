  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/08/2019 16:52

中行中期純利升４﹒６％至１１４０﹒５億人幣，不派中期息

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）公布，截至６
月底止中期該行股東應享稅後利潤為１１４０﹒４８億元（人民幣．下同），按年升４﹒５５％
。每股基本收益０﹒３８元，不派中期息。　　
　　期內，營業收入２７６６﹒８８億元，按年升１０﹒０２％，淨利息收入為１８１６﹒８４
億元，按年升５﹒３５％。資產減值損失為３３６﹒７億元。營業利潤為１５１８﹒８８億元，
按年升７﹒６６％。稅後利潤為１２１４﹒４２億元，按年升５﹒０８％。（ｊｏ）
　
　　　　　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道30/08/2019
【嚟緊炒D乜】中國白銀績後短期受壓 趁機撈底博反彈
生財有道30/08/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：中生製藥約11元入貨
生財有道30/08/2019
旅客急跌酒店大劈價 中秋小黃金周4星400元有找!
FOCUS30/08/2019
【FOCUS】蘋果出新機 華為添狙擊
國際動態30/08/2019
蘇格蘭保守黨領袖請辭 不利約翰遜
中國故事29/08/2019
【AI大會】「三馬」齊聚世界人工智能大會 共商產業發展大計
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金