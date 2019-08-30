【本港經濟】零售銷售額六連跌，７月跌幅擴大至１１﹒４％

《經濟通通訊社３０日專訊》零售銷貨額六連跌。政府統計處今日公布，今年７月的零售業

總銷貨價值的臨時估計為３４４億元，較去年同月下跌１１﹒４％，比６月下跌６﹒７％有所擴

大，但比市場預估跌１２﹒４％為佳。扣除其間價格變動後，今年７月的零售業總銷貨數量的臨

時估計按年下跌１３％，亦比６月跌７﹒６％擴大。



＊首七個月零售業貨值跌３﹒８％＊



與去年同期比較，今年首七個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌３﹒８％，零售業

總銷貨數量的臨時估計下跌４﹒４％。

至於今年６月的零售業總銷貨價值的修訂估計按年下跌６﹒７％，貨量修訂估計跌

７﹒６％。



＊珠寶鐘表銷貨價值大跌２４﹒４％＊



按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年７月與去年７月比較，珠寶首

飾、鐘表及名貴禮物的銷貨價值下跌２４﹒４％。其次為服裝（銷貨價值下跌１３﹒０％）；藥

物及化妝品（下跌１６﹒１％）；百貨公司貨品（下跌１０﹒４％）；食品、酒類飲品及煙草（

下跌２﹒３％）。

另一方面，７月超級市場貨品的銷貨價值按年上升１％。



＊社會事件對消費活動構成重大干擾＊



政府發言人表示，零售業銷售在７月進一步轉差，錄得雙位數按年跌幅，反映本地消費情緒

疲軟，以及近期本地社會事件對訪港旅遊業及與消費相關的活動構成的重大干擾。

發言人進一步表示，中美貿易摩擦升溫，經濟狀況欠佳，將繼續影響消費情緒，零售業銷售

在短期內將維持疲弱。若涉及暴力的社會事件不能平息，零售業的情況甚或會進一步惡化。政府

會密切留意相關情況。（ｃｌ）

