《經濟通通訊社３０日專訊》政府今日公布，本財政年度首四個月（即截至今年７月３１日
）的整體開支為１６８８億元，收入為１３５３億元。計入在政府綠色債券計劃下發行的綠色債
券（綠色債券）所得淨收入７８億元及償還為數１５億元的機構票據後，本財政年度首四個月的
財務狀況為２７２億元赤字。
政府發言人表示，截至７月份的赤字主要是由於薪俸稅及利得稅等主要收入均大多在財政年
度的後期收取。
財政儲備在７月３１日為１１４３７億元。（ｃｌ）
30/08/2019 17:54
【本港經濟】政府：本財政年首四個月赤字２７２億元
《經濟通通訊社３０日專訊》政府今日公布，本財政年度首四個月（即截至今年７月３１日
）的整體開支為１６８８億元，收入為１３５３億元。計入在政府綠色債券計劃下發行的綠色債
券（綠色債券）所得淨收入７８億元及償還為數１５億元的機構票據後，本財政年度首四個月的
財務狀況為２７２億元赤字。
政府發言人表示，截至７月份的赤字主要是由於薪俸稅及利得稅等主要收入均大多在財政年
度的後期收取。
財政儲備在７月３１日為１１４３７億元。（ｃｌ）
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