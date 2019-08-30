《小傳日記》九月市況仍未明，熊市大軍恐攻城！

《小傳日記》噚晚（２９日）花旗國同神州都放風話希望恢復貿易談判，而神州仲話唔想貿

易戰再次「升呢」，刺激花旗國魚缸隔晚強勢彈起，香江今朝都跟住外圍高開３０８點兼突破二

萬六關，但原來已經係全日最大升幅，高見２６０１１點後就不斷「瀡滑梯」。到咗下晝，「孖

屐」開始擔心今個星期六日會再有示威令香江政局變得緊張，搞到本地磚佬全線插水；加上，花

旗國對神州商品加徵嘅新一輪關稅將會喺星期日（１日）開始生效，魚缸噚日又出現咗「終極死

亡交叉」，缸友都認為呢一個係非常之唔吉利嘅徵兆，魚缸最多倒跌１６７點，低見２５５３６

點。

不過，ＱＱ（００７００）同神州錢莊喺尾市發力，最終魚缸埋單踢高２１點，報

２５７２４點。主板成交８７３億銀，較噚日多咗近一成一。國貨又再上返一萬關，報

１００８３點，彈起９０點或近一巴仙。

至於八月份，魚缸就蒸發咗２０５３點或超過７巴仙。嚟緊九月份，業績期又完結，貿易談

判同香江政局又冇乜進展，熊市大軍話唔定兵臨城下！

Ａ場同樣唔上唔落，上證綜指跌４點，報２８８６點。深成指唔見咗３２點，報９３６５點

兩市成交５５４８億人仔，較噚日多咗一成六。

重磅大佬今日兩邊走，ＱＱ最架勢，彈起近兩巴仙，報３２５蚊。大象（００００５）跳起

唔夠半巴仙，報５６﹒３銀。生發發（００３８８）跣低約１巴仙，報２４０蚊。神州移動

（００９４１）跌咗唔夠半巴仙，報６４﹒９５銀。ＡＩＡ（０１２９９）蒸發半巴仙，報

７６﹒２５銀。



＊成績算省鏡中海油最正，工行績後揚民行績前強＊



花旗國原油庫存急降１１００萬桶，加上颶風「多里安」侵襲佛羅里達州，截至噚日埋單，

國際油價已經連彈三日；加上，「三桶油」出嚟嘅成績表見得吓人，中海油（００８８３）多賺

近一成九，大摩仲唱好佢，話佢喺「三桶油」入面嘅首選。咁多好消息，缸友自然ＨＡＰＰＹ啦

，中海油全日勁升超過半成，報１１﹒７銀，係全場最勁嘅藍戰士！神州石油（００８５７）雖

然只係多賺近４巴仙，但都有得彈起近４巴仙，報３﹒８９銀。神州石化（００３８６）只係升

咗超過１巴仙，報４﹒５９銀。

今個星期係內銀業績高峰期，雖然「孖屐」都唔多寄望，但工行（０１３９８）上半年多賺

近半成至１６７９億人仔，高過預期嘅１６７１億人仔。成績不過不失，工行自然有人追啦，今

日彈起超過１巴仙，報４﹒９５銀。建行（００９３９）、農行（０１２８８）同中行

（０３９８８）都有一巴仙進帳，報５﹒８２銀、３﹒０２銀同２﹒９９銀。民行

（０１９８８）今日放榜，績前勁彈近兩巴仙，報５﹒１６銀。



＊會德豐推盤股價無人捧，恆大銷售跌內房低位見＊



香江磚頭今日表現回吐，其中，會德豐（０００２０）今日喺康城有新盤推出，雖然仍超額

認購，但缸友似乎仲未收貨，全日跌近１巴仙，報４５﹒５５銀。其他磚頭佬都無咩精神，恆地

（０００１２）輕瀉逾半巴仙，報３６﹒５銀。新地（０００１６）回吐近２巴仙，報

１１１﹒１銀。新世界（０００１７）跪低近２巴仙，報９﹒７８銀。長實（０１１１３）急回

逾２巴仙，報５３﹒２５銀。太地（０１９７２）潛水近４巴仙，報２５﹒７５銀。

神州磚頭佬都唔好得幾多，四條三恆大（０３３３３）噚日公布嘅中期業績走晒樣，嚇到缸

友走夾唔唞，全日蒸發近６巴仙，今日似乎仲未脫險，跣低超過半巴仙，報１６﹒２４銀，盤中

低見１６﹒１銀，連續兩日創咗超過兩年低。恆大成績走樣，加上人仔繼續潛水，連帶成個內房

都愁雲慘霧，中海外（００６８８）微潛唔夠半巴仙，報２４﹒８銀。融創（０１９１８）插水

逾２巴仙，報３１﹒４銀。碧桂園（０２００７）跌近１巴仙，報９﹒７５銀。萬科

（０２２０２）微漲唔夠半巴仙，報２７﹒１銀。



＊即將有大刁比亞迪狂飆，家電前景好海爾執到寶＊



神州砵砵車呢排不時都有炒風，今日表現最好嘅就係之前一直落後嘅比亞迪

（０１２１１）。事關外電報導，比亞迪有機會成為奧迪（Ａｕｄｉ）嘅電池供應商，而且協議

仲已經到左最後階段，比亞迪炒上近７巴仙，報４０﹒６銀，仲係全日最佳國貨佬。不過，商務

部發文促進砵砵車入口，部分車股升幅減少，吉利（００１７５）仍漲逾１巴仙，報１２﹒１２

銀。長汽（０２３３３）升近１巴仙，報４﹒９８銀。今日收市放榜嘅廣汽（０２２３８）踢高

近３巴仙，報７﹒９銀。

今個星期二（２７日）神州力谷消費，包括綠色智能家電同智能家居，為家電股帶來唔少支

持。其中，上半年多賺８巴仙嘅海爾電器（０１１６９）狀態大勇，急飆逾９巴仙，報２０﹒４

銀。國美零售（００４９３）亦升近３巴仙，報０﹒７１銀。ＴＣＬ電子（０１０７０）漲近１

巴仙，報３﹒４５銀。但創維集團（００７５１）續瀉近４巴仙，報１﹒８１銀。海信家電

（００９２１）亦跌逾１巴仙，報８﹒２２銀。假期愉快，請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

