【貿易開戰】特朗普：美中舉行不同級別會談，不會放棄關稅行動

《經濟通通訊社３０日專訊》美國總統特朗普表示，美中已安排當地周四（２９日）就貿易

問題進行不同級別的對話，但未有提供任何細節。

特朗普在接受訪時被問到９月與中國的談判是否仍將進行，他稱：「約好今日會有一個不同

級別的對話。」不過目前美中兩國都沒有證實是否舉行會談。

特朗普在訪問中再次否定貿易戰正拖累經濟的說法，他強調美國正在取得勝利，不會就此放

棄，而關稅亦正發揮作用。（ｍｎ）

