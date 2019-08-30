【貿易開戰】特朗普：美中舉行不同級別會談，不會放棄關稅行動

《經濟通通訊社３０日專訊》美國總統特朗普表示，美中已安排當地周四（２９日）就貿易
問題進行不同級別的對話，但未有提供任何細節。
特朗普在接受訪時被問到９月與中國的談判是否仍將進行，他稱：「約好今日會有一個不同
級別的對話。」不過目前美中兩國都沒有證實是否舉行會談。
特朗普在訪問中再次否定貿易戰正拖累經濟的說法，他強調美國正在取得勝利，不會就此放
棄，而關稅亦正發揮作用。（ｍｎ）
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