【長痛漫漫】旅客急跌酒店大劈價，中秋小黃金周４星４００銀有找

《環富通基金頻道記者羅駿豪３０日報道》近日旅客急跌，零售業旅遊業首當其衝，全香港

各區酒店大劈價救亡！觀察旅遊網站發現，今年中秋小黃金周有４星級酒店房價低見３９０元！

而部分旺區星級酒店僅４００多元。

受到本地多處出現示威活動，多國向國民發出來港旅遊警示，影響旅客來港意欲。本港７、

８月訪港旅客大幅下跌，跌幅更有加劇趨勢，商務及經濟發展局局長邱騰華上周披露，跌幅由本

月第二周的３３﹒４％，擴至８月１５至２０日的４９﹒６％。同時到處出現堵路以及港鐵

（０００６６）個別車站停運，各區商店食肆人流大減，令零售及酒店業齊重創。



＊灣仔華美粵海酒店４６３元起＊



其中傳統自由行旺區的房價可見形勢之嚴峻，今年中秋節適逢周五，９月１３日為內地假期

，１３至１５日可併為小黃金周，不過旺角以至灣仔區的４星級酒店房價竟低見４００多元。

參考預訂酒店的旅遊網站，位於灣仔的４星華美粵海酒店，９月１３日入住房價（一晚，未

連服務費﹒下同）４６３元起，１４日入住則５４５元；而旺角的４星城景國際，９月１３日入

住和１４日入住均為４９５元。

荃灣亦是內地遊客其中一個主要的入住區份，作為地標的４星悅來酒店，９月１３日入住和

１４日入住均為５２３元起跳。偏遠的屯門區，４星屯門悅品酒店更平，９月１３日入住和

１４日入住分別只３９０元及４２０元。



＊曾作大灣區宣講會場，海洋公園萬豪酒店僅千元＊



其他區域４星級酒店方面，尖沙咀港威酒店期間房價為１１２５元，中區的「麥當勞道２號

」房價７４８元起，北角的北角海逸酒店和城市花園酒店，分別９月１３日和１４日入住分別為

６００元及６４８元起。

而主題樂園區亦見狠劈，今年初方開幕、作為《粵港澳大灣區發展規劃綱要》宣講會舉辦場

地的４﹒５星級海洋公園萬豪酒店，９月１３日入住房價僅１０２０元起，１４日入住則

１４４５元；迪士尼４星好萊塢酒店則分別為１７１０及１７９８元。



＊入住率不足，割價為止血＊



有工會表示，酒店入住率不足兩成，對酒店盈利損害極大。有指長實（０１１１３）旗下

１０間酒店要求員工本月起須放無薪假期。業界擔心房間乏人問津損害營業額，紛紛割價救亡。

暑假一向是沒公眾假期「紅日」的重災區，難得有２日半假期，不妨挑選心儀酒店洗滌心靈

，來一個本地度假，又或和子女延續暑假氣氛，順便振興一下經濟吧。

