港股表現牛皮，全日微升２１點報２５７２４，成交額８７３億元

《經濟通通訊社３０日專訊》美股隔晚（２９日）全線造好，港股今早跟隨高開３０８點報

２６０１１點，但已是全日最高位。雖然大市氣氛稍為好轉及即時收復二萬六關口，但由於美國

於９月１日向中國１２５０億美元商品加徵１５％關稅的計劃不變，加上市場再次擔心周末本港

示威活動會加深政局危機，港股在高開後持續低走，午後更一度最多倒跌１６７點低見

２５５３６，及後跌勢緩和，最終恆指收２５７２４點，升２１點或０﹒０８％。主板成交

８７３﹒４８億元增加１０﹒７％。國企指數報１００８３，升９０點或０﹒９１％。

內地Ａ股由升轉跌，上證綜合指數報２８８６點，跌４點；深證成分指數報９３６５點，跌

３２點或０﹒３５％。兩市合共成交５５４７﹒０９億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）微升０﹒２７％，報５６﹒３元；港交所（００３８８）

軟０﹒９９％，報２４０元；騰訊（００７００）漲１﹒４４％，報３２４﹒８元；中移動

（００９４１）首款自主品牌５Ｇ手機上市，全日仍軟０﹒１５％，報６４﹒９５元；友邦

（０１２９９）微跌０﹒５２％，報７６﹒２５元。



＊中海油最佳藍籌，中美關係緩和手機股向上＊



颶風吹襲美國墨西哥灣，原油供應可能受影響繼而收緊，帶動國際油價連升三日。中海油（

００８８３）中期純利按年升近一成九，該股飆升５﹒４１％，報１１﹒７元，破十天線

（１１﹒３３６元）及廿天線（１１﹒５１９元），為全日表現最好藍籌及國指股。中石油

（００８５７）急升３﹒７３％，報３﹒８９元。中石化（００３８６）走高１﹒３２％，報４

﹒５９元；中海油田服務（０２８８３）漲１﹒２５％，報９﹒７元。

美國總統特朗普表示，中美已安排當地下周四（５日）就貿易問題，進行不同級別的對話，

兩國關係暫時好轉，手機設備股向好。舜宇光學（０２３８２）走高４﹒０２％，報１０８﹒７

元；瑞聲（０２０１８）微升０﹒４４％，報３３﹒９元；丘鈦科技（０１４７８）漲

１﹒４％，報７﹒２３元；比亞迪電子（００２８５）升１﹒１８％，報９﹒４３元。

部分出口股亦造好，創科實業（００６６９）走高１﹒６９％，報５４﹒２元；敏實

（００４２５）微漲０﹒２１％，報２３﹒７５元；耐世特（０１３１６）微跌０﹒１６％，報

６﹒０９元；申洲（０２３１３）揚０﹒４７％，報１０６﹒５元。



＊工行業績勝預期，石藥最差國指股＊



內銀股全線向上，工行（０１３９８）半年純利增加４﹒７％至１６７９﹒３１億元人幣，

全日股價漲１﹒２３％，報４﹒９５元；建行（００９３９）獲中銀國際及招銀國際維持「買入

」評級，揚０﹒８７％，報５﹒８２元；農行（０１２８８）和中行（０３９８８）均升１％，

分別報３﹒０２元及２﹒９９元；中信銀行（００９９８）微漲０﹒９９％，報

４﹒１元。

內需股個別走，蒙牛乳業（０２３１９）遭大和降３％目標價至３５﹒５元，全日股價挫

１﹒２７％，報３１﹒１元元；Ｈ＆Ｈ國際（０１１１２）漲０﹒９３％，報３２﹒６５元；現

代牧業（０１１１７）軟０﹒８４％，報１﹒１８元；澳優（０１７１７）無升跌報１１﹒１２

元。

醫藥股早前受追捧，但今日大致回吐。歌禮製藥（０１６７２）中期由盈轉虧蝕逾４７２３

萬元人民幣，全日走低９﹒７７％，報３﹒８８元；綠葉製藥（０２１８６）上日公布中期溢利

按年增逾３６％，今日回吐３﹒１８％，報６﹒０９元；石藥（０１０９３）走低２﹒６１％，

報１５﹒６８元，為全日表現最差藍籌及國指股；華潤醫藥（０３３２０）亦跌２﹒０６％，報

８﹒１元；中生製藥（０１１７７）持平報１１﹒６６元。不過，藥明康德（０２３５９）續漲

１﹒６１％，報２８﹒３５元。（ｊｔ）

