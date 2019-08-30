《品中資－羅國森》阿爺開綠燈，「攬炒」內需股

《品中資》在中美貿易戰升級的威脅下，環球經濟前景出現陰霾，而美國債息在急跌之餘，

更再次出現倒掛情況，更預示美國經濟有衰退風險。

內地為應對中美貿易戰升級帶來的放緩壓力，本周初宣布推出２０項措施穩經濟，並聚焦消

費、科技和醫藥等領域。

國務院周初印發《關於加快發展流通促進商業消費的意見》，綜觀有關措施，明顯集中催谷

各項內需行業。

科技方面，既鼓勵運用大數據和雲計算，也研究進一步擴大「研發費用稅前加計扣除政策適

用範圍」；消費政策則著墨更重，例如開設「深夜食堂」等特色餐飲街區，以「活躍夜間商業和

市場」，又探索「逐步放寬或取消限購」汽車，並指將「培訓農村電商人才，提高農村電商發展

水平。至於醫藥和教育等領域，也涵蓋在上述２０條政策中，相信可同樣受惠。

早前我跟一位在內地設廠，做了幾十年中國貿易的朋友談起中美貿易戰對內地經濟的打擊時

，我問他，根據他的觀察，如果中美貿易戰持續下去，而兩者又長時期無法達成實質性協議，甚

至更直接問，如果中國失去了美國這個貿易伙伴，經濟會不會硬著陸。他想了一想之後，回應我

是應該不會。用廣東話來說，就是「頂得住」。

「中國經過幾十年改革開放，經濟規模已經足以跟美國抗衡，我沒有實際數據，但內地已經

形成一大批中產階級，只要中央政府有能力鼓勵他們消費，我相信，內地經濟不會如預期般惡劣

的。」我的朋友回應說。



＊內需撐經濟頂得住＊



我同意，這絕非科學和客觀分析，但他們見證了中國經濟起飛的過程，他們的親身體驗也有

一定參考價值。言猶在耳，本周初，國務院頒布的意見稿，就是在內需方面著墨。

雖然近日港股受到內外交困，但消息一出，一眾內需股都出現「攬炒」情況（這是潮語，但

我的用法是正面的，意指大部分內需股都被炒起）。不要忘記，這段日子，大市其實是疲弱的，

成交也十分淡靜，但這批股票的升幅即使不算誇張，也算是矚目的。

我整理了１０個較受重視的內需板塊，當中的４０隻股票在過去兩周的表現，這１０個板塊

包括餐飲、醫藥、食品、內房、家電、物業管理、教育、科技、汽車和體育。我發覺，除了科技

股和家電股較為令人失望之外，其餘板塊的表現真的可以用亮麗來形容。

如果說特別出色的板塊，首推肯定是醫藥和餐飲類。前者單是兩隻藍籌醫藥股石藥集團

（０１０９３）和中生製藥（０１１７７），升幅就高達兩成九和兩成三，冠絕大部分當炒股，

部分原因還受到帶量採購政策的力度比預期中溫和所致。

至於餐飲股，我挑選了兩隻啤酒股華潤啤酒（００２９１）和青島啤（００１６８）做代表

，加上一隻我曾經品評的海底撈（０６８６２），除了青啤的表現稍落後（只升３﹒４％），其

餘兩隻股票都不斷創新高，華潤啤酒升了一成四，而海底撈更升了一成六。

再其次應該是體育用品股，當中的三大龍頭股安踏體育（０２０２０）、李寧

（０２３３１）和３６１度（０１３６１）的升幅分別高達一成一、一成四和兩成七。

另外，跟餐飲有密切關係的食品股，表現也算平均，重磅股之一的蒙牛乳業（０２３１９）

，升幅也有８﹒２％。



＊只吼汽車和內房板塊＊



我一向認為，中央政府要催谷內需，最有效的兩個板塊應該是房地產和汽車，因為這兩者是

金額最大的內需消費品。暫時所見，內房和汽車股雖然有跟隨炒起，但升幅只屬一般，例如汽車

股當中，只有吉利汽車（００１７５）和華晨中國（０１１１４）錄得雙位數升幅，前者升一成

，後者升一成二。

而內房股的表現更參差，沒有一隻的升幅超逾一成，重磅股之中，只有華潤置地

（０１１０９）錄得半成左右升幅。

我同意，如果中美貿易戰持續，大市未必有運行，但內而板塊或許不愁寂寞，我們仍然可以

小心挑選，作為中短線買賣也未嘗不可。

我自己始終較鍾情估值偏低兼規模較大的股份，汽車股之中的吉利，以及內房股之中的華潤

置地都是我的優先考慮，詳細品評留待下次再續。《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

