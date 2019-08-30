《鍾之日記》動盪８月，魚缸敗退

《鍾之日記》８月３０日，香港天氣：晴陰不定。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



經歷動盪飄搖的８月，中港魚缸齊敗退，恆指一個月累挫２０５３點或７％，更一度失守

２５０００點關口，Ａ場８月累跌１﹒６％，為５月份以來最大月跌幅。

８月最後一個交易，香江魚缸今早高開３０８點報２６０１１點，但已是全日最高位，高開

後持續低走，午後更一度最多倒跌１６７點低見２５５３６，及後跌勢緩和，最終收２５７２４

點，升２１點或０﹒０８％。主板成交８７３﹒４８億元增加１０﹒７％。



＊在岸人民幣累跌３﹒６３％，創２５年以來最大單月跌幅＊



滬深股市今早高開低走，滬綜指全日倒跌０﹒１６％，報２８８６﹒２４點，二千九關得而

復失，總結全周，滬指僅累跌０﹒３９％，終結兩連升；整個８月累跌１﹒６％，為５月份以來

最大月跌幅。

兩市全日成交５５４８億元人民幣，按日大增１６％。外資今日流入Ａ場６７﹒２億人民幣

；８月外資淨買入１３２億人民幣。

中美貿易衝突惡化，美國時隔２５年再將中國列為「匯率操縱國」，助推人民幣接連跌破關

鍵點位。人民幣即期（ＣＮＹ）今日終收報７﹒１４５２，全日升６２點子，連續第三日反彈。

但以今日４點半收盤價計算，整個８月份在岸人民幣累計跌３﹒６３％，創下１９９４年匯率並

軌、２５年以來最大單月跌幅。

人民幣中間價在８月亦跌跌不休，由７月３１日的６﹒８８４１貶至今日的７﹒０８７９，

累貶２﹒９６％。



＊以抓捕代替對話，港前景堪虞，地產股挫＊



香港因修訂《逃犯條例》而引發的一連串群眾運動無日無之，特首林鄭月娥近日不斷放風，

稱只要局面變得和平便會啟動對話，但昨日的民間記者會上，多名發言的年輕人很明確地傳達一

個信息，就是拒絕將對話與和解劃上等號。

據外電引述三個知情人士確認，林鄭曾向中央政府提議撤回逃犯條例，但北京方面不僅拒絕

提議，對於民間提出的五大訴求更是寸步不讓。中國外交部發言人耿爽今日就此事回應時僅重申

，港府６月１５日宣布暫緩修例工作後，中央政府表示支持、尊重與理解，對此沒有新的補充。

民間準備明日發起「反對８３１人大框架及爭取雙真普選」的遊行集會，再度挑動各方神經

，而在遊行前夕，香港眾志秘書長黃之鋒、成員周庭、香港民族黨主席陳浩天，以及具本土派背

景的立法會議員鄭松泰均被警方拘捕。值得注意的是，黃之鋒作為近年香港民運界別的新星，其

被捕的消息再度引發國際關注。

關鍵活動人士被捕、８３１遊行被禁，香港緊張局勢升級，不少港人對前景感悲觀，並反映

在樓價上，差估署公布，今年７月全港私人住宅樓價指數下降至３９４﹒４點，按月下跌

０﹒１％，連跌兩個月。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，數據反映中美貿易戰

加劇及本港社會運動惡化對於樓市的影響，預計８月差估署樓價指數將繼續下跌。

本港地產股繼續下跌，長實（０１１１３）大跌２﹒３％，新世界（０００１７）跌

１﹒８％，新地（０００１６）、信和置業（０００８３）同跌１﹒８％，恆地（０００１２）

跌０﹒５％，會德豐（０００２０）則跌０﹒８％。



＊兩桶油績後抽高，中海油冠藍籌＊



「三桶油」之中的中石油（００８５７）及中海油（００８８３）均在昨日收市後公布中期

業績，兩家集團上半年均有利潤的增長。

中石油上半年純利為２８４﹒２３億元人民幣，按年升３﹒６％。主要是受原油、天然氣銷

售量增長和原油、天然氣、成品油等價格變化綜合影響。

大行對中石油的看法頗為正面。瑞銀指，該集團第二季純利按年升７％（按季增７７％），

高於該行原先預期；而中石油次季總體ＥＢＩＴ錄４１２億人民幣，亦優於該行預期。瑞銀予其

「買入」投資評級及目標價６﹒７元。

而中海油半年純利為３０２﹒５億元人民幣，按年升１８﹒７％。期內，收入增３％至１０

８８﹒８億元人民幣，派中期息０﹒３３港元。

富瑞認為，中海油半年每股盈利較該行預期為低，因開採成本及利得稅均較預期為高，但料

中海油能根據原先的時間表來使用其資本開支，重申公司「買入」投資評級，目標價１６﹒５港

元。

大摩的看法則更為樂觀，認為中海油有良好的成本控制成長期競爭優勢，亦有足夠的中國海

上和境外管道項目可以支持中海油未來數年的發展，指「三桶油」中首選中海油。

受業績帶動，加上國際油價隔晚上漲，上述兩桶油齊齊造好。中海油收市飆升５﹒４％，報

１１﹒７元，是今日表現最好的藍籌；中石油收升３﹒７％，報３﹒８９元。而另一桶油中國石

化（００３８６）亦受帶動升１﹒３％。



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