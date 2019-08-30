【深圳先行】深圳市委書記王偉中與易綱會面，深化金融改革開放

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》深圳市委書記王偉中會見人民銀行行長易
綱一行。雙方表示，將認真貫徹落實《中共中央國務院關於支持深圳建設中國特色社會主義先行
示範區的意見》，搶抓粵港澳大灣區建設重大機遇，在推進人民幣國際化、開展數字貨幣研究、
發展綠色金融等方面先行先試，持續深化金融改革開放，實現深圳金融業高質量發展，全力推動
重大決策部署落地見效。
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