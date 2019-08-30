【駐京專電】習近平會見菲律賓總統：持續推進「一帶一路」倡議

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》國家主席習近平２９日晚在釣魚台國賓館

會見菲律賓總統杜特爾特。

習近平強調，要持續推進「一帶一路」倡議同菲方「大建特建」規劃對接，實施好基礎設施

建設、工業園區、電信、能源等領域重大合作項目。中方願進口更多菲律賓優質水果和農產品，

將派專家赴菲傳授農漁業技術。在人權等問題上，中方將繼續堅定支持菲方維護國家主權、抵御

外部干預的努力。

習近平指出，中菲一直就南海問題保持有效溝通。雙方要擱置爭議，排除外來干擾，集中精

力搞合作、辦實事、謀發展。

