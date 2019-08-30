【駐京專電】發改委：應對物價上漲，已發放價格臨時補貼２４億

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》國家發改委表示，為減輕物價上漲對困難

群眾生活影響，各地及時啟動社會救助和保障標準與物價上漲掛勾聯動機制，向符合條件的生活

困難群眾發放價格臨時補貼。目前，已經累計發放金額大約２４億元人民幣。

下一步，發改委將繼續督促各地認真執行好價格補貼聯動機制，確保及時將價格臨時補貼發

放到困難群眾手中。如果單月ＣＰＩ同比漲幅達到３﹒５％，或者單月ＣＰＩ中的食品價格指數

同比漲幅達到６％，將啟動社會救助和保障標準與物價上漲掛勾聯動機制。

