《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》國家發改委表示，為減輕物價上漲對困難
群眾生活影響，各地及時啟動社會救助和保障標準與物價上漲掛勾聯動機制，向符合條件的生活
困難群眾發放價格臨時補貼。目前，已經累計發放金額大約２４億元人民幣。
下一步，發改委將繼續督促各地認真執行好價格補貼聯動機制，確保及時將價格臨時補貼發
放到困難群眾手中。如果單月ＣＰＩ同比漲幅達到３﹒５％，或者單月ＣＰＩ中的食品價格指數
同比漲幅達到６％，將啟動社會救助和保障標準與物價上漲掛勾聯動機制。
30/08/2019 09:02
【駐京專電】發改委：應對物價上漲，已發放價格臨時補貼２４億
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》國家發改委表示，為減輕物價上漲對困難
群眾生活影響，各地及時啟動社會救助和保障標準與物價上漲掛勾聯動機制，向符合條件的生活
困難群眾發放價格臨時補貼。目前，已經累計發放金額大約２４億元人民幣。
下一步，發改委將繼續督促各地認真執行好價格補貼聯動機制，確保及時將價格臨時補貼發
放到困難群眾手中。如果單月ＣＰＩ同比漲幅達到３﹒５％，或者單月ＣＰＩ中的食品價格指數
同比漲幅達到６％，將啟動社會救助和保障標準與物價上漲掛勾聯動機制。
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